Stars Liam Payne: Neue Details zu seiner Beerdigung

Liam Payne - The Primrose Ball 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2024, 08:00 Uhr

Der One Direction-Sänger soll kommenden Monat in Großbritannien beerdigt werden.

Die Beerdigung von Liam Payne könnte nächsten Monat stattfinden.

Nach dem tragischen Tod des One Direction-Stars im Alter von 31 Jahren in Buenos Aires schreibt die argentinische Zeitung ‚Clarín‘, dass sein Leichnam für zehn bis fünfzehn Tage in Argentinien bleiben könnte. Sobald die toxikologischen Tests abgeschlossen seien, würden Liams sterbliche Überreste seiner Familie für die Rückführung nach Großbritannien zur Verfügung stehen. Die britische Botschaft sagte: „Wir unterstützen die Familie von Liam Payne und sind in Kontakt mit den örtlichen Behörden.“

Der ‚Strip That Down‘-Interpret starb an „multiplen Traumata“, die „innere und äußere Blutungen“ verursachten. Der Sänger stürzte vom Balkon des dritten Stocks des Casa Sur Hotels in Buenos Aires. Vorläufige Autopsieergebnisse, über die die Zeitung ‚Daily Mirror‘ berichtete, ergaben, dass das Ergebnis mit seinem 10-Meter-Sturz übereinstimmt. Toxikologische und anatomisch-pathologische Untersuchungen von Blut und Urin sollen eventuelle Drogenspuren aufdecken.

Die Polizei fand in dem Zimmer eine Flasche Whiskey, ein Feuerzeug, weißes Pulver sowie Medikamente wie Clonazepam – das zur Behandlung von Epilepsie, Panikstörungen oder unwillkürlichen Muskelkrämpfen eingesetzt wird – und Energiepillen. Ein Notizbuch und Liams Reisepass wurden beschlagnahmt und den Ermittlern übergeben, ebenso wie ein Handy, das möglicherweise dem ehemaligen Boyband-Mitglied gehörte und auf Nachrichten überprüft werden soll.