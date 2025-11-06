Stars Liam-Payne-Untersuchung bis 2026 verschoben

Liam Payne - The Fashion Awards 2022 - London - Karwai Tang - WireImage - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2025, 18:29 Uhr

Die abschließende Untersuchung zum Tod von Liam Payne wurde auf 2026 verschoben, da „vollständige Berichte und Zeugenaussagen“ angefordert wurden.

Der leitende Gerichtsmediziner Crispin Butler erklärte bei einer dreiminütigen Voranhörung am Donnerstag (6. November) am Buckinghamshire Coroner’s Court: „Die laufenden Ermittlungen in Argentinien zu den Umständen von Liams Tod dauern an.“ Er fügte hinzu: „Wir werden weiterhin mit dem Foreign, Commonwealth and Development Office zusammenarbeiten, um vollständige Berichte, Zeugenaussagen und andere relevante Beweismittel zu erhalten, um in einer endgültigen Untersuchung die gesetzlichen Fragen zu klären – nämlich, wer der Verstorbene war, die endgültige medizinische Todesursache sowie wann, wo und wie er zu Tode kam.“

Liam starb tragischerweise im Alter von nur 31 Jahren, nachdem er am 16. Oktober 2024 in Buenos Aires, Argentinien, aus dem dritten Stock eines Hotels von einem Balkon gestürzt war. Eine Obduktion nach dem Tod des ehemaligen One-Direction-Mitglieds ergab, dass er durch multiple Traumata sowie „innere und äußere Blutungen“ nach dem Sturz aus dem Casa Sur Hotel ums Leben kam. Im Februar ließ ein argentinisches Gericht die Anklagen wegen fahrlässiger Tötung gegen drei der fünf Personen fallen, die in Zusammenhang mit Liams Tod angeklagt worden waren.

Dem Gerichtsmediziner wurden erste Unterlagen über Liams Autopsie in Argentinien sowie ein vorläufiger Polizeibericht übermittelt. Die Dokumente werden nun übersetzt – in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Familie des ‚What Makes You Beautiful‘-Sängers. Die Untersuchung wurde bis zur nächsten Voranhörung am 7. Mai 2026 um 10 Uhr vertagt.