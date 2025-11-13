Stars Lilly Becker zieht es wieder in die Wildnis

13.11.2025

Lily Becker wird in einem neuen TV-Format herausfordernde Situationen im Amazonas meistern.

Nach ihrem legendären Auftritt im Dschungelcamp wagt die 49-Jährige jetzt ein neues Abenteuer: In der Reality-Doku ‚Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa‘ auf Joyn stellt sich die Ex-Frau von Boris Becker (57) einer ganz besonderen Herausforderung.

Gemeinsam mit sieben weiteren Prominenten reist sie mitten in den brasilianischen Regenwald. Dort wartet kein Luxuscamp, sondern das echte Leben der Shanenawa, eines indigenen Volkes, das tief im Einklang mit der Natur lebt. Zehn Tage lang tauchen die Teilnehmer in die Welt des Stammes ein, folgen dessen Regeln und nehmen an uralten Ritualen und Heilungsprozessen teil. Körperlich wie mental wird das eine echte Prüfung – doch wer sich als würdig erweist, wird mit einem besonderen Geschenk belohnt: Unter dem heiligen Baum der Shanenawa erhalten die Auserwählten einen indigenen Namen und werden symbolisch in die Gemeinschaft aufgenommen.

Die Shanenawa, auch bekannt als das „Volk des blauen Vogels“, leben im Nordwesten Brasiliens. Sie halten ihre jahrhundertealten Traditionen lebendig, müssen aber gleichzeitig gegen moderne Bedrohungen wie Abholzung und Landraub ankämpfen.