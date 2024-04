Stars Lily Allen: Mutter hatte Angst vor Amy Winehouse-Schicksal

Lily Allen And Mum Alison Owen - 2014 EE British Academy Film Awards - The Grosvenor House Hotel - L BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2024, 12:00 Uhr

Lily Allens Mutter befürchtete, dass ihrer Tochter das gleiche Schicksal wie Amy Winehouse bevorstehen würde.

Die 38-jährige Sängerin, die sich jetzt mit ihrem Ehemann, dem ‚Stranger Things‘-Schauspieler David Harbour (48), und ihren beiden Kindern niedergelassen hat, durchlebte eine wilde Zeit, als sie als Sängerin berühmt wurde. Ihre Mutter Alison Owen sagt, sie habe gesehen, wie Lily und Amy verstörend ähnliche Kämpfe durchmachten, als sie zum ersten Mal in die Öffentlichkeit gedrängt wurden.

Alison (63), die als Produzentin an dem kommenden Amy Winehouse-Biopic ‚Back to Black‘ beteiligt ist, sagte der ‚Times‘, dass sie dachte, im Rampenlicht zu stehen, „würde meine Tochter zerstören“ und sie auf den gleichen düsteren Weg führen, auf dem Amy landete – bei dem sie 2011 im Alter von 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung starb. In Bezug auf Lilys Vater Keith Allen (70) fügte sie hinzu: „Lily passte in die Rechnung, weil ihr Vorbild zu Beginn ihres Erfolgs ihr Vater war. Sie hatte gesehen, wie er vergöttert wurde, weil er im Groucho Club (in London) fluchte, Drogen nahm und betrunken war, also dachte sie in ihrem jungen Gehirn, dass es das ist, was du tust, wenn du berühmt wirst. Sie wusste nicht, dass es nur für Männer in Ordnung ist. Frauen werden dafür bestraft.“

Alison sagte auch, dass Fotografen in den frühen Tagen ihres Ruhms auf Lily warteten und Dinge sagten wie: „Ich sehe, dass deine Single in den Charts nach unten geht.“ Oder: „Du hast zugenommen, Lily.“ Sie hätten wohl die Hoffnung gemacht, sie „wütend zu machen oder zum weinen zu bringen“. Alison sprach auch darüber, dass sie sich verstört fühlte, nachdem sie Amy gesehen hatte, die auf Drogen high und schockierend dünn aussah, während sie mit ihrem ehemaligen Partner Blake Fielder-Civil (41) auf einer Party der Musikindustrie unterwegs war. Sie sagte: „Amy war so dünn wie ein Bleistift. Und sie und Blake saßen in der Mitte dieses Raumes und tanzten auf eine sexuelle Art und Weise. Beide waren auf Drogen und ich erinnere mich, dass ich dachte: ‚Das ist ein Unfall, der nur darauf wartet, zu passieren. Das wird eine Katastrophe.‘“