Musik Lily Allen soll für Glastonbury 2027 angefragt worden sein

Olivia Rodrigo and Lily Allen - June 2022 - Glastonbury - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2026, 18:00 Uhr

Lily Allen soll für Glastonbury 2027 angefragt worden sein.

Laut Berichten wurde Lily Allen eingeladen, im nächsten Jahr beim Glastonbury Festival aufzutreten.

Ein Insider behauptet, dass die Organisatorin des weltberühmten Festivals, Emily Eavis, die ‚Smile‘-Sängerin offiziell gefragt habe, 2027 auf der Worthy Farm aufzutreten. Der Mitwisser sagte dazu der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Emily liebt Lily und sieht sie als eine der größten musikalischen Persönlichkeiten Großbritanniens. Diesen Sommer hat sie Lily offiziell gefragt, ob sie nächstes Jahr in Glastonbury spielen würde. Solange ihr Terminkalender es zulässt, bin ich sicher, dass sie zustimmen wird.“ Die Nachricht folgt auf den Erfolg ihres gefeierten Albums ‚West End Girl‘.

Allen trat zuletzt 2014 mit einem eigenen Auftritt auf der Pyramid Stage in Glastonbury auf. 2022 jedoch gesellte sie sich als besonderer Gast zu Olivia Rodrigo auf der Other Stage. Die beiden führten eine Coverversion von Lilys Hit ‚F** You’* aus dem Jahr 2008 auf – als Reaktion auf die Aufhebung des ‚Roe v. Wade‘-Urteils, das Millionen von Frauen in den USA den Zugang zu legalen und sicheren Abtreibungen verweigerte. Olivia Rodrigo, damals 23, sagte: „Ich bin am Boden zerstört und verängstigt. So viele Frauen und Mädchen werden deswegen sterben. Ich möchte dieses nächste Lied den fünf Mitgliedern des Obersten Gerichtshofs widmen, die uns gezeigt haben, dass sie am Ende des Tages wirklich keinen Dreck auf Freiheit geben. Das Lied gilt den Richtern: Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh. Wir hassen euch! Wir hassen euch!“

Die 41-jährige Lily Allen war zu sehen, wie sie mit gestrecktem Mittelfinger fluchte, während Olivia die Namen der Richter aufzählte und dem Publikum zurief: „Das ist eigentlich mein erstes Glastonbury, und ich teile mir diese Bühne mit Lily. Das ist der größte Traum, der je in Erfüllung gegangen ist. Aber ich bin auch genauso am Boden zerstört wegen dem, was gestern in Amerika passiert ist!“ Der Song – geschrieben von Lily und veröffentlicht auf ihrem zweiten Album ‚It’s Not Me, It’s You‘ – war ursprünglich von dem damaligen Präsidenten George W. Bush inspiriert.