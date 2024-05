Stars Lily Allen und David Harbour: Gegenseitige App-Kontrolle

Bang Showbiz | 27.05.2024, 08:00 Uhr

Die Sängerin und der Schauspieler entscheiden, welche Apps ihr Partner auf dem Handy haben darf.

Lily Allen entscheidet, welche Apps David Harbour auf seinem Handy haben darf.

In einem Interview mit der Zeitung ‚The Sunday Times’ verriet die 39-jährige Sängerin, dass sie eine ungewöhnliche Abmachung mit dem ‚Stranger Things‘-Star getroffen hat. Demnach kontrollieren die beiden Ehepartner gegenseitig, welche Apps auf dem Smartphone des jeweils anderen landen. Auf diese Weise wollen Lily und David unter anderem ihren Konsum von Social Media reduzieren. Die Britin erklärt: „Ich habe jetzt ein Kinderhandy namens Pinwheel. Man kann damit nicht browsen und nicht auf Social Media, aber man hat trotzdem Uber und Spotify. Mein Mann ist mein Betreuer in dieser Sache, er kontrolliert also, welche Apps ich auf meinem Handy haben darf. Ich kontrolliere seines ebenso.“

Die ‚Smile‘-Interpretin findet, dass die Menschheit durch soziale Netzwerke nachhaltig verändert worden sei. Sie glaubt außerdem, dass Instagram, TikTok und Co. einen negativen Einfluss auf ihre Kreativität ausüben. „Die kreative Seite meines Gehirns ist durch Smartphones zerstört worden“, berichtet Lily weiter. „Ich bin der Meinung, dass alle dasselbe fühlen. Ich glaube, dass niemand wirklich sagen kann, dass seine Lebensqualität durch Smartphones verbessert wurde.“