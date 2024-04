Film Lily Gladstone: Sie spielt im ‚The Wedding Banquet‘-Remake mit

Lily Gladstone und Bowen Yang haben sich dem Cast vom ‚The Wedding Banquet‘-Remake angeschlossen.

Die Stars werden in der Neuinterpretation von Ang Lees romantischer Komödie von 1993 mitspielen, bei der Andrew Ahn die Regie führen wird.

Kelly Marie Tran, Oscar-Preisträgerin Yuh-jung Youn und Joan Chen wurden ebenfalls für das Projekt gecastet. Das Remake beruht auf einem Drehbuch von Ahn und James Schamus, wobei letzterer den Originalfilm mit Lee und Neil Peng schrieb. ‚The Wedding Banquet‘ erzählt die Geschichte von Wai-Tung, einem schwulen taiwanesisch-amerikanischen Mann, der sich bereit dazu erklärt, Wei-Wei zu heiraten, einen Künstler, der eine Green Card braucht, um seine Eltern zufrieden zu stellen. Als seine Eltern zu der Hochzeit zu Besuch kommen, kommt es zu Komplikationen und zur Enthüllung von Wai-Tungs Homosexualität. Der kommende Film erhielt positive Kritiken und sogar eine Oscar-Nominierung als bester fremdsprachiger Film. Die Dreharbeiten für das Remake werden im nächsten Monat in Vancouver starten. Lee erklärte in einem Statement: „Es wärmt mir das Herz zu sehen, wie mein Film von vor so vielen Jahren eine neue Generation dazu inspirierte, eine neue und andere Version neu zu erfinden. Ich freue mich darauf zu sehen, was Andrew Ahn und seine wunderbare Besetzung machen werden.“ Bleecker Street und ShivHans Pictures erwarben die nordamerikanischen Rechte für den Streifen und planen, ihn im Jahr 2025 in die Kinos zu bringen.