Stars Lily Gladstone: Sie wollte sich von der Schauspielerei zurückziehen

Lily Gladstone wins at the SAG Awards Feb 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2024, 13:30 Uhr

Lily Gladstone erzählte, dass sie sich von der Schauspielerei „zurückziehen“ wollte, da sie das Gefühl hatte, dass es weder ihr noch irgendjemandem „nützen“ würde.

Die 37-jährige Schauspielerin hatte mit ihrer Darstellung der Osage-Stammesangehörigen Mollie in ‚Killers of the Flower Moon‘ Erfolg gefeiert, wobei es eine der größten Ehrungen für sie war, als ihr Stamm, die Blackfeet Nation, den Lily Gladstone Day veranstaltete, um ihre Oscar-Nominierung zu feiern.

Die Darstellerin enthüllte, dass sie die jungen Mitglieder ihres Stammes bei ihren Tiefpunkten angefeuert hätten. Die Darstellerin verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Sunday Times Culture‘: „Eines der bewegendsten Dinge ist es gewesen, diese Kinder kennenzulernen, die ich während der gesamten Preisverleihungs-Saison TikToks machen sah, die mich angefeuert haben. Ich sah mir ihre kleinen Gesichter jedes Mal an, wenn ich einen Muntermacher gebraucht habe, und hörte dabei zu, wie sie zu mir sagten, ich solle mich anstrengen. Ich wollte mich zeitweise von der Schauspielerei zurückziehen, da ich das Gefühl hatte, dass es niemandem nützt, nicht einmal mir, aber [der Stamm] unterstützte mich.“ Und der Star verriet auch, dass ihr die Unterstützung ihrer Eltern bei der Verfolgung ihrer Träume geholfen habe. Gladstone wird als nächstes in der Rolle der Seneca-Cayuga-Stammesangehörigen Jax zu sehen sein, die das Verschwinden ihrer Schwester in ‚Fancy Dance‘ untersucht, bei dem Erica Tremblay die Regie übernahm.