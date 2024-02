Film Lily Gladstone: ‚The Memory Police‘ spielt ’nirgendwo und daher überall“

Lily Gladstone - December 2023 - Avalon - Hollywood Reporter Women in Entertainment Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2024, 14:00 Uhr

Lily Gladstone verriet, dass sie ‚The Memory Police‘ für so einflussreich hält, da der Film eine „Geschichte erzählt, die überall stattfinden könnte“.

Die 37-jährige Schauspielerin spielt in dem Science-Fiction-Film mit, der auf einer Insel angesiedelt ist, die von einer unbekannten Macht kontrolliert wird, die die Menschen kollektiv Dinge vergessen lässt.

Gladstone enthüllte, dass sie die Handlung des Projekts als amerikanische Ureinwohnerin besonders wichtig findet, weil sie sich mit dem Bestreben auseinandersetzt, Kultur und Sprache auslöschen zu wollen. Im Rahmen einer Vorführung ihres ‚Killers of the Flower Moon‘-Films am Sonntag (18. Februar ) in Los Angeles erklärte Lily: „Das ist die Art von Geschichte, die überall stattfinden könnte. Ich denke, dass jeder, der aus einer Weltkultur stammt oder eine Geschichte, in der systematisch versucht worden ist, Ihr Gefühl dafür, wer Sie sind, Ihre Erinnerungen, Ihre Sprache, Ihre Kultur auszulöschen, in diesem Film verschwinden Vögel, weil sie als unnötig betrachtet werden.“ ‚The Memory Police‘ ist eine Filmadaption von Yoko Ogawas Roman, in der Lily erneut mit Martin Scorsese zusammenarbeitet, der als der ausführende Produzent des kommenden Streifens fungieren wird. Die Darstellerin fügte hinzu, dass die Mehrdeutigkeit der Handlung und des Schauplatzes zur Botschaft des Filmes beitrage: „Er spielt auf einer unbenannten Insel, an einem unbenannten Ort, zu einer nicht benannten Zeit. Er findet also nirgendwo und daher überall statt.“ Charlie Kaufman schrieb das Drehbuch für den Film, wobei Gladstone erklärte, dass das Projekt Aspekte der früheren Arbeit des Filmemachers wie ‚Vergiss mein nicht!‘ enthalte.