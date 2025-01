Stars Lily-Rose Depp: ,Super verliebt‘ in 070 Shake

Lily-Rose Depp - The Idol photocall Cannes 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.01.2025, 16:00 Uhr

Lily-Rose Depp schwärmte davon, dass sie „super verliebt“ in ihre Partnerin 070 Shake ist.

Die 25-jährige Schauspielerin ist seit 2023 mit der Rapperin zusammen, die mit bürgerlichem Namen Danielle Balbuena heißt.

Lily sprach über ihre Romanze und erklärte, dass sie ihre Regel, ihr Liebesleben privat zu halten, brach, da sie mit ihrer Freundin „so glücklich“ sei. Depp erzählte in einem Gespräch mit dem ,Harper’s Bazaar‘-Magazin: „Mir kommen die Tränen! Es ist so verrückt. Ich muss Jetlag haben. Sie ist einfach die unglaublichste Person, die ich jemals getroffen habe. Ehrlich gesagt, sie ist die gutherzigste Person. Ich bin super verliebt und super glücklich. Ich war immer sehr privat, was mein Privatleben angeht, aber es ist schwer, nicht über sie zu reden, weil ich so glücklich bin.“ Die Darstellerin fügte hinzu: „Es ist einfach so, wenn man es weiß, dann weiß man es … Liebe ist Liebe. Man verliebt sich in denjenigen, in den man sich halt verliebt.“ Lily-Rose, die die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis ist, hatte zuvor betont, dass es ihrer Meinung nach „wichtig“ sei, ihr Privatleben zu schützen, weil sie so erzogen worden sei, bestimmte Bereiche ihres Lebens für sich zu behalten.