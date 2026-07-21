Musik Limp Bizkit erhalten ‚Lärmbeschwerde‘ von der Comedy-Truppe Broken Lizard

Limp Bizkit at Download Festival 2024 - Hannah Meadows Photography/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2026, 14:00 Uhr

Limp Bizkit erhalten 'Lärmbeschwerde' von der Comedy-Truppe Broken Lizard.

Die Comedy-Gruppe Broken Lizard hat den Auftritt von Limp Bizkit beim Summer of ’99 And Beyond Festival auf humorvolle Weise mit einer inszenierten „Lärmbeschwerde“ unterbrochen.

Die Komiker stürmten am Wochenende in ihren Uniformen aus dem Film ‚Super Troopers‘ die Bühne, während Fred Durst und seine Band als Headliner des ersten Festivalabends von Creeds Festival in Tinley Park (Illinois) auftraten. Gegen Ende des Konzerts erschienen mehrere Mitglieder von Broken Lizard als Polizisten der Vermont State Police auf der Bühne und taten so, als würden sie das Konzert wegen übermäßiger Lautstärke abbrechen. Nicht alle Zuschauer erkannten sofort, dass die Aktion Teil einer geplanten Show war. Einer der Komiker, die derzeit für den kommenden Film ‚Super Troopers 3‘ werben, rief unter anderem: „Ruhe jetzt, ihr ganzen Chicken-F*****! Mit dem Licht an kann ich euch alle sehen. Du bist ein Chicken-F*****, du bist ein Chicken-F***** – ihr seid es alle!“

Schließlich ließen die Schauspieler die fingierte Lärmbeschwerde fallen und blieben gemeinsam mit Limp Bizkit auf der Bühne, während die Band ihr Set mit dem Klassiker ‚Break Stuff‘ beendete. Beim nostalgisch ausgerichteten Festival standen am zweiten Abend (Sonntag, 19. Juli 2026) Creed als Headliner auf der Bühne. Außerdem traten unter anderem Hoobastank, Puddle of Mudd und Cypress Hill auf. Erst vergangenen Monat hatte Limp-Bizkit-Gitarrist Wes Borland erklärt, die Band sei derzeit erfolgreicher denn je, nachdem sie erstmals als Headliner beim Download Festival aufgetreten war. Zusätzlich erlebt die Band derzeit auch online ein starkes Comeback. Im Gespräch mit ‚Gear4music Guitars‘ sagte Borland: „Wir sind im Moment so groß wie noch nie. Das ist verrückt. Und ich sage das nicht aus Arroganz. Wir können es selbst kaum glauben.“

Borland fügte hinzu, dass die Band derzeit so beschäftigt sei wie nie zuvor. „Ich weiß nicht, ob es an TikTok, an der Nostalgie oder woran auch immer liegt, aber wir sind ständig unterwegs.“ Nach dem Tod von Bassist Sam Rivers waren zudem die Streamingzahlen der Band deutlich gestiegen. Borland gab zu, dass es ihm noch immer schwerfällt, über den Verlust zu sprechen. Im Interview mit ‚Consequence‘ sagte er: „Er war wie ein Familienmitglied. Ich versuche gerade, nicht zu weinen. Es ist, als hätten wir einen Teil unserer DNA verloren. Im Moment fällt es mir noch zu schwer, ausführlich darüber zu sprechen. Er wird niemals zu ersetzen sein. Wir haben großes Glück mit Richie Buxton. Er ist ein großartiger Musiker und ein wunderbarer Mensch und wir hoffen, dass er noch lange bei uns bleibt.“