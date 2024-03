Stars Lina Larissa Strahl: Überrascht von Let’s Dance-Aus

Let's Dance-01.06.19, Köln-Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2024, 12:00 Uhr

Lina Larissa Strahl musste vergangenen Freitag ‚Let’s Dance‘ verlassen.

Die Schauspielerin, die am besten für ihre Darstellung der Bibi Blocksberg in ‚Bibi Tina‘ bekannt ist, verabschiedete sich als Elftplatzierte aus der Show – ein überraschendes Ergebnis, mit dem sie selbst nicht gerechnet hätte.

Für ihren Cha Cha Cha in der 4. Show, die unter dem Motto „Italo-Night“ stand, bekam Lina gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke 16 Punkte. In nachfolgenden Dance-Battle war sie in der schlechteren Gruppe und bekam noch einmal 8 Punkte dazu. Mit 24 Jury-Punkten stand das Paar am Ende auf dem viertletzten Platz, nach dem Anrufer-Voting musste es dann aber gehen.

Gerechnet habe Lina mit ihrem Ausscheiden nicht, wie sie später gegenüber ‚Promiflash‘ verriet. Aber: „Als die Battle-Entscheidung getroffen wurde, ahnte ich schon, dass es aufgrund unserer Platzierung im Mittelfeld sehr eng für Zsolt und mich werden könnte.“ Trotzdem Schaut Lina positiv auf die Erfahrung zurück und freut sich besonders über den Zuspruch ihrer Fans, die ihr Ausscheiden ebenfalls für ungerechtfertigt fanden. „Die Kommentare auf Social Media sind natürlich etwas Balsam für die Seele.“