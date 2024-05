Film Linda Hamilton: Sie spielt in ‚Trust Me, I’m A Doctor‘ mit

Linda Hamilton - CinemaCon Big Screen Achievement Awards 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2024, 13:30 Uhr

Die Schauspielerinnen haben sich dem Cast des Films angeschlossen.

Linda Hamilton und Abbie Cornish haben sich dem Cast von Anna-Nicole-Smith-Films ‚Trust Me, I’m A Doctor‘ angeschlossen.

Die ‚Terminator‘-Schauspielerin und die ‚Limitless‘-Darstellerin werden neben Kal Penn in dem Projekt mit dabei sein, das auf Dr. Sandeep Kapoors Memoiren beruht.

Penn wird in dem Film Kapoor porträtieren, der in den Tod seines ehemaligen Patienten, dem Model Smith, verwickelt war, der 2007 im Alter von 39 Jahren an einer Überdosis verstarb, bevor der Arzt freigesprochen wurde. Berichten von ‚Deadline‘ zufolge soll Cornish Smith in dem Film spielen, der vom Autor und Filmemacher Thane Economou stammt. Hamilton wird Ellyn Garafalo porträtieren, die Anwältin, die Kapoor während des Drogenverschwörungsprozesses als Rechtsberaterin fungierte. Cornish gab zu, dass es für sie eine „Traumrolle“ sei, Smith zu verkörpern. Der Star enthüllte: „Anna Nicole Smith zu spielen, das ist so ein Traum. Es ist mir eine Ehre, von unserem großartigen Produzenten und talentierten Autor/Regisseur Thane Economou ausgewählt worden zu sein. Und ich freue mich sehr darüber, mit unserer unglaublichen Besetzung und Crew zusammenzuarbeiten.” Penn gab zu, dass er zuvor nichts von Kapoors „wilder Geschichte“ gewusst habe.