Film Sir Lewis Hamilton: Er wirkte am neuen Formel-Eins-Film mit Brad Pitt mit

Lewis Hamilton and Damson Idris - PR ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2024, 18:00 Uhr

Sir Lewis Hamilton beteiligte sich an der Regie des neuen Formel-Eins-Films mit Brad Pitt und hatte keine Angst davor, der Besetzung zu sagen, wenn etwas, das sie taten, in der echten Welt der Rennfahrer „nicht passieren würde“.

Schauspieler Damson Idris musste für das kommende Projekt, in dem er Sonny Hayes‘ (Brad Pitt) Rookie-Teamkollegen Joshua Pearce verkörpert, ans Steuer eines echten Formel-Eins-Autos steigen und sei dankbar dafür gewesen, den Rennfahrer-Champion mit an Bord gehabt zu haben.

Im Rahmen seiner Rede beim IWC Schaffhausen Pre Silverstone British Grand Prix Event vor Hamiltons erstem Sieg beim British Grand Prix seit zwei Jahren am Sonntag (07. Juli) erklärte der Star über den Film: „So etwas wird noch niemand zuvor gesehen haben, wir fahren die Autos wirklich.“ Und Damson verriet über die Rolle des Mercedes-Stars Lewis als Produzent: „Er lässt uns wissen, dass das nicht passieren würde, was in dieser Kunstform eine Seltenheit ist. Wie ich zuvor schon sagte, es ist eine fiktive Geschichte, also sind wir in den besten Händen, wenn wir jemanden haben, der für die Formel Eins lebt, atmet und schläft.“ Der Prominente fügte hinzu: „Es gibt niemand Besseres, der einem etwas über die Formel 1 beibringen könnte, als Lewis Hamilton. Wenn wir jemanden haben, der für die Formel Eins lebt, atmet und schläft, dann sind wir in den besten Händen. Wenn ich an Lewis denke, denke ich an Inspiration. Es spielt keine Rolle, in welcher Kunstform man tätig ist; man wird immer ein bisschen von Lewis mitnehmen und es auf sein Leben anwenden.“ Der neue Apple-Originalfilm wird vom ‚Top Gun: Maverick‘-Regisseur Joseph Kosinski gedreht und von Jerry Bruckheimer produziert.