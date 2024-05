"Liebe die kleinen Dinge" Lindsay Lohan freut sich auf ihren ersten Muttertag als Mutter

US-Schauspielerin Lindsay Lohan begeht in diesem Jahr ihren ersten Muttertag als Mutter. (lau/spot)

SpotOn News | 08.05.2024, 22:32 Uhr

Noch nicht einmal ein Jahr alt ist Lindsay Lohans Sohn Luai. Nun freut sich die Schauspielerin auf Qualitätszeit mit der Familie und besonders ihren allerersten Muttertag als Mutter.

Im vergangenen Sommer begrüßten Lindsay Lohan (37) und Ehemann Bader Shammas (37) ihr erstes gemeinsame Kind Luai auf der Welt. Nun freut sich die US-Schauspielerin nach eigener Aussage auf ihren ersten Muttertag als Mutter. "Nach ein paar anstrengenden Monaten mit der Arbeit ist es schön, rechtzeitig zu meinem ersten Muttertag wieder zu Hause zu sein! Ich liebe die kleinen Dinge mit meinem Baby, von Spaziergängen und Bädern bis hin zu unseren gemeinsamen Fütterungszeiten", schreibt Lohan kurz vor dem diesjährigen Muttertag am 12. Mai auf Instagram.

Lindsay Lohan geht ganz im Mutter-Sein auf

Auch anderen frisch gebackenen Eltern möchte Lohan mit ihrem Post Mut spenden. "Neue Eltern, es mag nicht immer einfach sein, aber ihr solltet wissen: Ihr schafft das!" Lohan, die ihren Lebensmittelpunkt um das Jahr 2016 herum nach Dubai verlegt hatte, verkündete im Juli 2023 die Geburt ihres ersten Kindes. Luai, der Name ihres Sohnes, sei arabisch und bedeute "Schild oder Beschützer".

Schon kurz Zeit nach der Geburt hatte Lohan im vergangenen August ein offenherziges Foto von sich selbst ungeschminkt und in Postpartum-Unterwäsche geteilt. In einem Interview mit dem Magazin "Bustle" verriet sie im März, dass sie im Anschluss an die Geburt ihres Sohnes keinerlei Druck verspüre, ihr Schwangerschaftsgewicht rasch wieder loszuwerden. "Ich habe so sehr an [Luai] gehangen, dass mein letzter Gedanke war, auf ein Laufband zu gehen", sagte Lohan damals und fügte hinzu: "Ich habe das Gefühl, dass wir uns selbst so sehr unter Druck setzen, so schnell gut aussehen zu müssen, aber du siehst [nach der Geburt] so schön aus. Gib dir Zeit."