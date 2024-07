Film Lindsay Lohan über ‘Freaky Friday 2’: “Ich fühle mich wieder wie in kleines Kind”

Lindsay Lohan - Irish Wish screening NYC March 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2024, 10:00 Uhr

Lindsay Lohan fühlte sich „wieder wie ein Kind“, als sie für ‘Freaky Friday 2′ an das Disney-Set zurückkehrte.

Die 38-jährige Schauspielerin trifft für die lang erwartete Fortsetzung des Body-Swap-Klassikers aus dem Jahr 2003 als Anna bzw. Tess Coleman auf ihre Set-Mutter Jamie Lee Curtis (65) und war sehr nostalgisch in Bezug auf ihre Disney-Jahre und „emotional“ beim Wiedersehen mit ihren Co-Stars.

In ‚Nightline‘ sagte sie über ihre kürzliche Rückkehr in die Walt Disney Studios in Burbank, Kalifornien: „Jamie [Lee Curtis] und ich sind im Laufe der Jahre in Kontakt geblieben. Sie wissen ja, wie man sagt, wenn man einen besten Freund hat oder jemanden, dem man sehr nahe steht. Wenn man sie jahrelang nicht sehen kann, aber wenn man sie wiedersieht, ist es, als wäre man nie getrennt gewesen.“ Lindsay fügte hinzu; „Ich glaube, für mich war es wirklich so, als ich auf dem Disney-Gelände war. Und wieder auf dem Disney-Gelände zu sein, denn das ist für mich nicht nur ‚Freaky Friday’. Das ist ‘Ein Zwilling kommt selten allein’, das ist ‘Confessions of a Teenage Drama Queen’, das ist ‘Herbie’. Das sind so viele Momente für mich. Als ich also dort ankam, fühlte ich mich irgendwie wieder wie ein kleines Kind.’” Lohan schwärmte: „Ich bin so dankbar für jeden Moment davon. Jede Sekunde… Ich werde ganz emotional werden. Es ist eine großartige Erfahrung.“

Die Dreharbeiten begannen vor einer Woche. Das Drehbuch stammt von Jordan Weiss und die Regie führt Nisha Ganatra. Im zweiten Film wird Lindsays Alter Ego Anna erwachsen sein, ein eigenes Kind haben und eine Stieftochter, mit der sie sich beschäftigen muss.