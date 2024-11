Stars Lindsay Lohan: So ist ihr Alltag in Dubai

Lindsay Lohan - September 2024 - Michael Kors fashion show - New York Fashion Week - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2024, 11:00 Uhr

Lindsay Lohan erzählte, dass ihr Leben in Dubai dem in Los Angeles „ziemlich ähnlich“ sei.

Die ,Our Little Secret‘-Schauspielerin, die vor zehn Jahren nach Dubai umzog und dort weiterhin mit ihrem Ehemann Bader Shammas und ihrem 16 Monate alten Sohn Luai wohnt, verriet, dass ihr „täglicher“ Tagesablauf in der Stadt nicht viel anders sei, als ihr Alltag, wenn sie in Kalifornien geblieben wäre.

Lohan verriet in einem Interview mit dem Magazin ,Flaunt‘: „Es ist immer noch eine Stadt. Es ist also ziemlich ähnlich. Ich meine, ich tue alles, was jeder andere auch in seinem täglichen Leben tut. Ich stehe morgens zusammen mit meinem Sohn auf, frühstücke mit ihm, gehe zu meinem Pilates, komme dann zum Mittagessen nach Hause zurück und gehe in den Park – es sind die dieselben Dinge, die jede normale Mutter in ihrem täglichen Leben machen würde. Oder Sie würden es auch in L.A. so machen.” Lindsay betonte, dass der einzige Unterschied die Zeitverschiebung sei, weil der 38-jährige Star eine Diskrepanz zwischen dem Start ihres Arbeitstages und dem Beginn des Tages an anderen Orten empfindet. Weil die Weihnachtszeit immer näher rückt, verriet der ,Falling For Christmas‘-Star, dass ihre Familie die Feiertage in diesem Jahr in Amerika verbringen wird: „Also, in diesem Jahr werden wir in den Staaten sein. Aber nein, egal, wo wir sind, wir haben immer einen Weihnachtsbaum. Und jetzt, wo wir unseren Sohn haben, werden wir den Weihnachtsmann spielen und gemeinsam alles schmücken. All diese lustigen Sachen.“