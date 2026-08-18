Stars Lisa Kudrow: So hart ließen Sitcom-Chefs sie vor ihrer ‚Friends‘-Rolle abblitzen

Lisa Kudrow - AVALON - London - March - 2026 - HBO Max UK and Ireland Launch Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2026, 12:30 Uhr

Lisa Kudrow bekam Sitcom-Rollen nicht, weil sie „nicht hübsch genug“ war.

Die 63-jährige ‚Friends‘-Legende, die von 1994 bis 2004 Phoebe Buffay in der beliebten Comedyserie spielte, betonte aber, dass sie die Entscheidung oft verstanden habe, wenn sie für bestimmte Rollen nicht berücksichtigt wurde. Casting-Verantwortliche wollten meist eine andere Richtung einschlagen.

Im Podcast ‚Awards Chatter von The Hollywood Reporter‘ sagte sie: „Ich sah nicht aus wie die Frauen, die damals als feste Hauptdarstellerinnen für Sitcoms besetzt wurden.“ Damals sei ein anderes Bild von Schauspielerin gesucht worden: „Sie wollten immer noch einen bestimmten Look – sehr hübsch, ansprechend und all das – und nicht unbedingt besonders lustig, oder? Mit Ausnahme von Shelley Long …“ Lisa wurde damals gesagt: „Es ist sehr schwierig, weil du nicht umwerfend schön bist und sie umwerfend schön wollen.“

Damals wie heute hatte Lisa aber Verständnis dafür und fand diese Art von Casting auch nicht besonders schlimm: „Ich finde das nicht lächerlich. Ich habe es verstanden. Außerdem geht es nicht nur darum, wie man aussieht, sondern auch darum, wie man spielt. Ich bin nicht ’süß‘. Und Gott, ich wollte auch gar nicht süß sein.“

Lisa erinnerte sich daran, dass sie versucht hatte, für die Rolle von Rachel Green in ‚Friends‘ berücksichtigt zu werden, bevor Jennifer Aniston die Rolle bekam. Sie erklärte: „Idiotin, die ich bin, sagte ich: ‚Oh, aber wisst ihr was? Ich muss sagen, Rachel ist Jüdin. Und ich liebe es, eine Jewish American Princess zu spielen. Ich glaube, ich könnte das wirklich lustig machen.'“ Dabei habe sie überhaupt nicht begriffen, dass Rachel die romantische Hauptfigur sein würde. Sie fügte hinzu: „Ich sagte meinen Agenten: ‚Ich kann eine Jewish American Princess spielen und das wirklich lustig machen.‘ Und sie sagten: ‚Aha. Alles klar. Nun, wir werden es ihnen [den Serienschöpfern] sagen.'“

Lisa verriet, wie ihr Team ihr später mitteilte, dass sie stattdessen Phoebe spielen werde. Sie gestand, dass sie vermutete, es habe noch andere Gründe gegeben. Sie fügte hinzu: „Sie sagten später: ‚Nein, nein. Es ist so schwer für sie, Phoebe zu besetzen. Daran werden sie nichts ändern.‘ Das war also die nette Art zu sagen: ‚Ja, du bist nicht die romantische Hauptfigur.'“