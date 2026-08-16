Film Lisa Kudrow und Mira Sorvino erklären, warum sie vor der Fortsetzung ’so nervös‘ waren

Lisa Kudrow and Mira Sorvino - SAG Awards 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2026, 13:00 Uhr

Lisa Kudrow und Mira Sorvino erklären, warum sie vor der Fortsetzung von 'Romy und Michele's High School Reunion' 'so nervös' waren.

Lisa Kudrow und Mira Sorvino hatten große Bedenken, für die Fortsetzung von ‚Romy und Michele’s High School Reunion‘ erneut in ihre Kultrollen zu schlüpfen.

Die beiden Schauspielerinnen arbeiten derzeit an der mit Spannung erwarteten Fortsetzung der Komödie von 1997. Gleichzeitig waren sie nervös, wieder in die High Heels ihrer Figuren zu steigen. Beide hatten Sorge, ihre Alter Egos nicht glaubwürdig zurückbringen zu können, ohne dass es am Ende wie eine Parodie wirken würde. Lisa sagte dem Magazin ‚People‘: „Ich war sehr nervös. Ich dachte: ‚Oh nein – imitiere ich Michele jetzt einfach nur? Denn genau davor hat man manchmal Angst, wenn man zu früheren Rollen zurückkehrt.'“ Mira stimmte ihr zu: „Am ersten Tag dachte ich: ‚Moment, imitiere ich gerade nur Dinge, die Romy früher getan oder gesagt hat?‘ … Und irgendwann war es dann einfach: ‚Ja, Romy ist wieder da. Sie steckt wieder in meiner Haut.'“

Obwohl seit dem ersten Film Jahrzehnte vergangen sind, verbindet Kudrow und Sorvino nach wie vor eine enge Freundschaft. Beide hielten über die Jahre „wirklich“ Kontakt. Auf die Frage, warum sie als Team so gut funktionieren, scherzte der ehemalige ‚Friends‘-Star: „Ich habe so viele alberne Dinge. Zum Beispiel sind wir beide groß. Und ich finde, Mira ist unglaublich klug.“ Mira erwiderte: „Ich finde, sie ist unglaublich klug. Oh mein Gott. Sie wollte eigentlich Ärztin werden. Aber Schauspielern hat ihr besser gefallen.“ Die 60-jährige Lisa ergänzte: „Und du sprichst Chinesisch und bist auf Harvard gegangen!“ Anschließend wurde Mira, 58, ernster und erklärte: „Ich wende mich an Lisa, wenn ich Rat brauche. Sie ist ein unglaublich weiser und brillanter Mensch. Sie ist lustig, aufmerksam und einfach ein großartiger Mensch. Und Lisa ist außerdem die lustigste Frau überhaupt. Ich meine, Lisa ist unsere herausragende Komikerin. Das ist sie wirklich.“

Beide sind stolz darauf, dass ‚Romy und Michele’s High School Reunion‘ auch so viele Jahre später noch eine treue Fangemeinde hat. Mira sagte: „Menschen verkleiden sich zu Pride und an Halloween als wir … Babys, Hunde. Wir sind zu einem festen Bestandteil des amerikanischen Lebens geworden.“ Sie fügte hinzu: „Das ehrt mich wirklich. Ich bin so glücklich, dass etwas, das wir gemeinsam gemacht haben, für so viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen eine Bedeutung hat.“