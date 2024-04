Amelia Hamlin wurde "Model of the Year" Lisa Rinna: Sexy Auftritt mit ihren Töchtern auf dem roten Teppich

Delilah (v.l.) und Amelia Hamlin posierten mit ihrer Mutter Lisa Rinna bei den Daily Front Row Eighth Annual Fashion Los Angeles Awards im Beverly Hills Hotel. (ae/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 09:15 Uhr

Lisa Rinnas Tochter Amelia Hamlin ist als Model des Jahres ausgezeichnet worden. Das ließ sich die Schauspielerin natürlich nicht entgehen - und posierte stolz mit Amelia sowie ihrer zweiten Tochter Delilah für die Fotografen. Dabei setzten die jungen Frauen auf verführerische Outfits.

Schauspielerin Lisa Rinna (60) hat gemeinsam mit ihren Töchtern Amelia Gray Hamlin (22) und Delilah Belle Hamlin (25) für Furore auf dem roten Teppich gesorgt. Das Trio setzte in Beverly Hills mutige Mode-Akzente.

Video News

Bei den achten Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards wurde Amelia Hamlin als "Model of the Year" ausgezeichnet, was ihre Familie mit ihr feierte. Auch Vater Harry Hamlin (72) war anwesend. Doch besonders viel Aufmerksamkeit erregten die Hamlin-Töchter mit ihrer Mutter. "Real Housewives of Beverly Hills"-Star Rinna trug ein langärmeliges helles Seidenkleid von Wiederhoeft aus der Herbst/Winter 2024-Kollektion mit V-Ausschnitt und mehr als einem Dutzend schwarzen Schleifen, die um ihren gesamten Körper und ihre Arme gebunden waren. Ihre brünetten Locken hatte sie nach hinten frisiert.

Amelia und Delilah in verführerischen Looks

Ihre Töchter waren noch mutiger: Amelia Hamlin hatte für ihren großen Abend einen verführerischen Look mit einem transparenten, langärmligen und hautengen weißen Kleid gewählt. Darunter trug sie einen weißen Body, der ihre Kurven ebenfalls betonte. Sie vervollständigte ihren Look mit einem niedrigen Haarknoten und weißen High Heels. Ihre Schwester Delilah zeigte sich erstmals mit einem weiß-grauen Pixie-Haarschnitt, dazu hatte sie passend gebleichte Augenbrauen. Auffällig war auch ihr schwarzes Kleid im Dessous-Stil, das viel Haut zeigte.

"Ich habe heute gerade ein Foto von vor sieben Jahren gepostet von dieser Veranstaltung, und Gigi Hadid wurde mit dem Model of the Year Award ausgezeichnet. Hier sind wir und Amelia ist Model des Jahres", sagte Lisa Rinna stolz der "Us Weekly" . "Es ist überwältigend. Es ist einfach umwerfend, wie sich das Leben entwickeln kann und man bekommt, was man will. Sie wollte das unbedingt."

"Ich bin sehr gesegnet"

Amelia, die bereits für Luxuslabels wie Chanel, Max Mara und Jean Paul Gaultier lief, war genauso aufgeregt. "Das ist etwas Besonderes. Ich bin sehr gesegnet und komme aus einer privilegierten Familie, aber ich denke, dass ich sozusagen der wandelnde Beweis dafür bin, wie Manifestation funktioniert." Sie gab allen den Rat mit auf den Weg: "Folgt euren Träumen. Gebt nicht auf, bewerbt euch."