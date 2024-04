Von Stärke und Vergebung Lori Loughlin fünf Jahre nach Uni-Skandal: „Wir machen alle Fehler“

Lori Loughlin auf einer Veranstaltung im April 2024. (wue/spot)

SpotOn News | 27.04.2024, 18:39 Uhr

Rund fünf Jahre nach dem großen US-Skandal um Hochschulzulassungen, an dem auch Lori Loughlin beteiligt war, spricht die Schauspielerin über die Frau, die sie heute ist - und darüber, dass jeder Fehler macht.

Noch vor ein paar Jahren war Lori Loughlin (59) regelmäßig in Filmen und Serien zu sehen. Um den ehemaligen Star aus der beliebten Sitcom "Full House" ist es nach einer Verurteilung im Uni-Skandal in den USA aber in der Entertainment-Branche relativ ruhig geworden. Die Schauspielerin spricht jetzt über Fehler und die Frau, die sie heute ist.

"Jeden Tag werden wir mit anderen Hindernissen konfrontiert, aber es kommt darauf an, wie man die Dinge angeht", erklärt Loughlin in einem Auszug aus einem Interview mit der Zeitschrift "First for Women" nach ihrem Geheimnis zum Meistern von Herausforderungen gefragt. Für sie stehe einfach "Durchhalten" im Vordergrund – und keine Negativität aufkommen zu lassen. Ihr Rat sei, einfach weiterzumachen: "Jeder hat gute Zeiten und schlechte Zeiten. So ist das Leben. Ich denke, man muss sich einfach wieder aufraffen. Niemand hat behauptet, dass das Leben ein Zuckerschlecken ist. Es gibt Schönheit im Leben, aber es gibt auch Mühsal im Leben."

Lori Loughlin sieht sich als stark und offen

Sie selbst versuche ein Mensch zu sein, der leicht verzeiht und halte nicht an Dingen fest. "Wir waren alle schon einmal in der Lage, um Vergebung bitten zu müssen, aber um sie zu erbitten, muss man auch lernen und wissen, wie man Vergebung gibt", ist Loughlins Ansicht. "Niemand ist perfekt, wir machen alle Fehler."

Die Frau, die sie heute ist, würde die Schauspielerin als gütig und stark beschreiben, wie sie erklärt. "Und offen – offen für das Leben, offen für Erfahrungen. Und ich bin dankbar. Ich würde also sagen, ich bin stark, dankbar, offen und gütig."

Loughlin und ihr Ehepartner Mossimo Giannulli (60) hatten sich 2020 in einem Bestechungsskandal um die Aufnahme von Kindern reicher Eltern an Elite-Hochschulen, der 2019 in den USA aufgekommen war, für schuldig bekannt. Sie sollen Schmiergeld in Höhe von 500.000 Dollar gezahlt haben, um ihre beiden Töchter an der Universität von Südkalifornien unterzubringen. Ende desselben Jahres war Loughlin nach einer rund zweimonatigen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen worden. Ihr Ehemann war zu einer fünfmonatigen Haftstrafe verurteilt worden.