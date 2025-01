Es ist offiziell „Love is Blind: Germany“ bekommt eine zweite Staffel

Die Moderatoren der deutschen Version von "Love is Blind": Steffi Brungs und Chris Wackert. (wue/spot)

SpotOn News | 30.01.2025, 17:33 Uhr

Es ist offiziell: "Love is Blind: Germany" bekommt eine zweite Staffel. Das gab Netflix im Rahmen eines Events bekannt.

Fans dürfen sich freuen: Netflix hat offiziell eine zweite Staffel von "Love is Blind: Germany" angekündigt. Die Neuigkeit wurde im Rahmen eines "Next on Netflix 2025"-Event enthüllt. Genaue Details zu den neuen Episoden sind aber noch rar.

"Love is Blind: Germany" startete im Januar

Erst Anfang Januar war die erste Staffel der deutschen Ausgabe der international erfolgreichen Show angelaufen. Vermutungen über eine zweite Staffel hatte es bereits in den vergangenen Tagen gegeben, nachdem ein Casting-Aufruf bekannt wurde. Auf eine entsprechende Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news über eine weitere Staffel hielt sich Netflix jedoch noch bedeckt.

Video News

In dem erwähnten Casting-Aufruf werden Kandidatinnen und Kandidaten zwischen 23 und 45 Jahren gesucht. Die Dreharbeiten seien demnach für zwischen Mitte März und Mitte Mai 2025 geplant.

"Love is Blind: Germany" mit den Moderatoren Steffi Brungs (36) und Chris Wackert (35) startete am 3. Januar 2025 bei Netflix. Die US-amerikanische Vorlage geht in Kürze bereits in ihre achte Staffel. Mit der neuen Season von "Love is Blind" geht es pünktlich zum Valentinstag im Februar weiter.