Stars Lupita Nyong’o: Neue Rolle war „sehr therapeutisch“

Bang Showbiz | 02.07.2024, 10:00 Uhr

Lupita Nyong’o fand ihre Krebsgeschichte in ‘A Quiet Place: Day One’ „sehr therapeutisch“.

Die 41-jährige ’12 Years a Slave’-Darstellerin spielt in dem Horror-Prequel zur Monster-Apokalypse eine todkranke Patientin, die zu Beginn des Films in einem Hospiz liegt. Die Rolle half ihr, den Schock über ihren ‚Black Panther’-Kollegen und Freund Chadwick Boseman zu verarbeiten, der 2020 im Alter von 43 Jahren an Darmkrebs starb.

Lupita erzählte ‘People’: „Es war beängstigend, dorthin gehen zu müssen… (die Figur) ist wirklich mit ihrer Sterblichkeit konfrontiert, noch bevor diese Apokalypse stattfindet, und deren Leben ihr zwischen den Fingern zerrinnt. Es war beängstigend, sich in diese Situation zu begeben, psychologisch und emotional. Am Ende war es sogar sehr therapeutisch, denn ich hatte vor nicht allzu vielen Jahren den Tod von Chadwick Boseman erlebt, der mich bis ins Mark erschütterte. Ich habe definitiv viel darüber nachgedacht.” Sie fügte hinzu: “Mir wurde klar, dass es wirklich wichtig ist, an unsere Sterblichkeit erinnert zu werden, denn dann leben wir das Leben ein wenig bewusster. Wenn wir denken, dass wir alle Zeit der Welt haben, können wir Menschen und Erfahrungen als selbstverständlich ansehen.“

Chadwick starb noch vor Beginn der Dreharbeiten zur Comicverfilmung ‘Black Panther: Wakanda Forever’. Der Schauspieler hatte seine Darmkrebsdiagnose während der Dreharbeiten und der Werbung für ‘Black Panther’ 2018 geheim gehalten. Lupita hat Chadwick seit seinem Tod im August 2020 immer wieder öffentlich gewürdigt.