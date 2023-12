Stars Macaulay Culkin: Er bekommt einen Hollywood-Stern

Macaulay Culkin - December 2023 - Hollywook Walk of Fame ceremony - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2023, 08:37 Uhr

Macaulay Culkin hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten.

Der 43-jährige Schauspieler, der jetzt mit dem ehemaligen Disney Channel-Star Brenda Song verheiratet ist und den Sohn Dakota (2) sowie einen weiteren 12 Monate alten Sohn hat, wurde als Kind in Klassikern wie ‚Kevin – Allein zu Haus‘ und ‚My Girl‘ berühmt. Jetzt ist er die 2.765. Person, die einen Platz in der Touristenattraktion von LA erhält.

In seiner Dankesrede sagte er: „Ich möchte mich bei Brenda bedanken. Du bist absolut alles. Du bist mein Champion. Du bist heute die einzige Person, die sich mehr für mich freut als ich. Du bist nicht nur die beste Frau, die ich je gekannt habe, du bist auch die beste Person, die ich je gekannt habe. Und nach der Geburt unserer beiden Jungs bist du einer meiner drei Lieblingsmenschen geworden. Du bist irgendwo da drin! Ich liebe dich, ich liebe dich so sehr.“

Der ehemalige Kinderstar spielte dann eine Zeile aus seiner Rolle als Kevin McCallister in der erfolgreichen Komödie von 1990 an, da die Weihnachtszeit begonnen hat. Er sagte: „Zum Abschluss und im Geiste der Weihnachtszeit möchte ich nur sagen: ‚Frohe Weihnachten, ihr widerlichen Stinktiere!‘“

Macaulay wurde bei der Zeremonie auch von ‚Schitt‘s Creek‘-Star Catherine O’Hara begleitet, die seine Mutter in ‚Kevin – Allein zu Haus‘ spielte, und sie erinnerte sich daran, wie sie mit ihm als Kind gearbeitet und ihn zu einem Erwachsenen heranwachsen sah. Sie sagte: „Macaulay, dieser wunderschöne 10-jährige Junge, wurde von der ganzen Welt als Superstar bezeichnet, als Geldmacher, als einer der heißesten jungen Männer in Hollywood. Wie überlebt man das? Ich glaube, dass man eine gewisse Qualität besitzen muss, eine Gabe, die der liebe Regisseur John Hughes offensichtlich erkannt hat. Es ist ein Zeichen von Intelligenz in einem Kind und der Schlüssel zum Überleben in jedem Alter, und Du hast diesen Sinn für Humor in alles eingebracht, was Du jemals getan hast.“