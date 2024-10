Seit 2022 verlobt Macaulay Culkin und Brenda Song: Inniger Auftritt bei Gala

Macaulay Culkin und Brenda Song bei der Academy Museum Gala. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.10.2024, 11:47 Uhr

Macaulay Culkin und seine Verlobte Brenda Song haben bei der Academy Museum Gala einen seltenen innigen Pärchen-Auftritt hingelegt. Dabei sorgte das Paar für reichlich Hollywood-Glamour.

Macaulay Culkin (44) und seine Langzeitverlobte Brenda Song (36) haben bei der Academy Museum Gala einen glamourösen Pärchen-Auftritt hingelegt. Auf dem roten Teppich der Veranstaltung im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles posierten der "Kevin – Allein zu Haus"-Star und die "Hotel Zack & Cody"-Darstellerin innig für die Fotografen.

Video News

Glamouröser Hollywood-Auftritt

Culkin trug einen klassischen schwarzen Anzug, Song begeisterte in einer goldenen One-Shoulder-Robe des Designers Zuhair Murad sowie High Heels von Christian Louboutin. Ihre Haare trug sie in soften Hollywood-Wellen, dazu kombinierte sie einen kräftigen Make-up-Look mit roten Lippen und Smokey Eyes.

Song teilte mehrere Fotos des Abends auf ihrem Instagram-Account und schrieb: "Mama und Papas Ausgehabend. Was für ein wunderschöner Abend im @academymuseum, um die Kunst des Kinos zu feiern."

Bei der diesjährigen Academy Museum Gala wurden Schauspieler Paul Mescal (28), Schauspielerin Rita Moreno (92) und Regisseur Quentin Tarantino (61) geehrt. Zu den weiteren Promigästen gehörten Demi Moore (61) und ihre "The Substance"-Kollegin Margaret Qualley (29), Kaia Gerber (23), Kim Kardashian (44), Kylie (27) und Kendall Jenner (28), Ariana Grande (31) und "Wicked"-Co-Star Cynthia Erivo (37) und viele weitere.

Seit 2022 verlobt

Macaulay Culkin und Brenda Song wurden beide im Kindheitsalter zu international bekannten Schauspielstars – er insbesondere durch seine Rolle als Kevin in "Kevin – Allein zu Haus" und "Kevin – Allein in New York", sie vor allem durch ihre Rolle der London Tipton in der Disney-Serie "Hotel Zack & Cody".

Die beiden lernten sich 2017 am Set des Films "Changeland" kennen und wurden kurz später ein Paar. Im April 2021 kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Im Januar 2022 verlobten Culkin und Song sich schließlich, ein Hochzeitstermin steht jedoch noch nicht fest. Im selben Jahr wurden die beiden zudem erneut Eltern eines Sohnes.