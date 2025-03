Stars Macaulay Culkin brach wegen Oscar-Gewinn von Bruder Kieran Culkin in Tränen aus

Macaulay Culkin at Hollywood Walk of Fame star ceremony in Los Angeles - Getty - December 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2025, 11:00 Uhr

Der ehemalige Kinderstar jubelte seinem jüngeren Bruder vor dem Fernseher zu.

Macaulay Culkin hat „geweint“, als sein Bruder Kieran Culkin einen Oscar gewann.

Der ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Star und seine Partnerin Brenda Song schalteten die Hollywood-Gala am Sonntag (2. März) nur ein, um die Verleihung des ersten Preises zu sehen. Macaulay hätte nicht stolzer auf seinen jüngeren Bruder sein können, der für seine Rolle in ‚A Real Pain‘ den Oscar als bester Nebendarsteller gewann.

Im Gespräch mit Tan France auf dem roten Teppich der ‚Vanity Fair‘-Oscar-Party wurde Macaulay gefragt, ob er die Verleihung gesehen habe. Daraufhin antwortete er: „Nur den Preis für den besten Nebendarsteller. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe. Wahre Geschichte, wahre Geschichte … Ich habe geweint. Und ich dachte nur: ‚Ich sehe dich später.'“

Doch Macaulay und Brenda waren nicht überrascht, dass Kieran die Auszeichnung gewann. Auf die Frage, ob sie mit seinem Sieg gerechnet hatten, verriet die Schauspielerin: „Natürlich. Seien wir ehrlich. Das dürfen wir doch sagen.“

Ihr Partner stimmte zu: „Ja, absolut. Er saß in der ersten Reihe, direkt am Gang, ganz nah an den Treppen. Es gab keine Chance, dass er nicht gewinnen würde.“

Während seiner Dankesrede sorgte Kieran für Aufsehen, als er seine Frau Jazz Charton – mit der er die Kinder Kinsey (5) und Wilder (3) hat – an ihr Versprechen erinnerte, die Familie zu vergrößern, falls er jemals einen Oscar gewinnen würde. In Anspielung auf seine früheren Kommentare bei den Emmy Awards sagte der ‚Succession‘-Darsteller: „Vor etwa einem Jahr stand ich auf einer ähnlichen Bühne und habe sehr dummerweise öffentlich gesagt, dass ich ein drittes Kind von ihr möchte, weil sie meinte, wenn ich gewinne, würde sie mir das Kind schenken. Es stellte sich heraus, dass sie das nur gesagt hatte, weil sie nicht dachte, dass ich gewinnen würde.“