Der 44-jährige Schauspieler musste von seiner Verlobten lernen Wäsche zu waschen.

Der 44-jährige Schauspieler, der bereits als Zehnjähriger durch seine Rolle als Kevin McCallister in ‚Kevin allein zu Haus‘ Weltruhm erlangte, wuchs durch seinen frühen Erfolg größtenteils in Hotels auf. Dass Macaulay deshalb keine Ahnung von Haushaltsführung hatte, war für seine Partnerin Brenda Strong ein riesiger Schock. In der ‚Jennifer Hudson Show‘ verriet sie: „Mac ist ein sehr einzigartiger Mensch. Als berühmtester Kinderdarsteller der Welt wuchs er in Hotels auf. Er hatte nie wirklich seine Wäsche gewaschen. Es war lustig ihm Wäsche waschen beizubringen.“

Auch seinen Führerschein machte der Filmstar, der mit Brenda die Söhne Dakota (3) und Carson (2) großzieht, erst vor wenigen Jahren. Brenda entschloss sich jedoch dazu, ihren Partner zukünftig nicht mehr hinters Steuer zu lassen. „Er weiß immer noch nicht, wie man fährt. Ich bin mit ihm durch die Nachbarschaft gefahren – ich war total verängstigt. Dieser 44-jährige Mann fuhr zum allerersten Mal? Ich dachte mir nur: Nope!“ Die ‚Running Point‘-Darstellerin und ihr Liebster hatten sofort eine besondere Verbindung, weil sie beide bereits als Kinder vor der Kamera standen. „Ich glaube, dass das definitiv ein Punkt ist, weshalb wir uns so gut verstehen“, erklärte Brenda im Gespräch mit ‚The Times‘.