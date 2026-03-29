Stars ‚Macht mich müde‘: ‚Let’s Dance‘-Evgeny spricht Klartext über Anna-Carina Woitschack

Anna-Carina Woitschack Octoberfest Munich Sept 2018 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.03.2026, 19:48 Uhr

Wenn ‚Let’s Dance‘ ruft, wird es für die Stars ernst – und manchmal auch ziemlich chaotisch.

Für Anna-Carina Woitschack bedeutet das aktuell: doppelte Belastung, doppelte Choreografie – und ein Tanzpartner, der langsam an seine Grenzen kommt. Denn während die Sängerin alles gibt, um auf dem Parkett zu glänzen, bringt sie ihren Profi-Partner Evgeny Vinokurov mit einer ganz bestimmten Schwäche regelmäßig zur Verzweiflung.

Vor der nächsten Live-Show wird deutlich: Das Training hat es in sich. Gleich zwei Tänze müssen einstudiert werden – und genau da liegt das Problem. „Sie macht mich müde“, gesteht Evgeny im Gespräch mit RTL mit einem Augenzwinkern. Der Grund ist ebenso simpel wie herausfordernd: „Sie hat eine Rechts-Links-Schwäche. Was mich das schon an Nerven gekostet hat.“ Gerade bei schnellen Choreografien kann das schnell zum Stolperstein werden. Auch Anna-Carina selbst geht offen mit dem Problem um. Besonders schwierig wird es, wenn Evgeny kurzfristig Änderungen einbaut – was bei ihm durchaus häufiger vorkommt: „Ich muss da wirklich immer echt überlegen und wenn sich dann irgendwas im Ablauf ändert, werde ich ganz wuselig.“ Für den Profi aber gehört das dazu: „Für mich ist das ein Entwicklungsprozess“, so Evgeny. Für seine Tanzpartnerin bedeutet das allerdings oft: alles wieder von vorne.

Trotz aller Herausforderungen stimmt die Chemie zwischen den beiden. Evgeny betont: „Sie ist ein toller Mensch, ehrgeizig, ehrlich und fürsorglich.“ Und auch Anna-Carina weiß, wie sie ihren Partner bei Laune hält – mit Humor und „Nervennahrung“, wie sie selbst verrät. Dabei zeigt die Sängerin echten Kampfgeist: Selbst nach stundenlangem Training und schmerzenden Füßen denkt sie nicht ans Aufgeben. Ihr Ziel ist klar – sie will Jury und Publikum überzeugen.

Beim kommenden Auftritt am Sonntag (29. März) setzen die beiden auf einen energiegeladenen Jive zu ‚Hit Me Baby One More Time“. Gerade dieser schnelle Tanz verlangt absolute Präzision – und damit auch ein gutes Gefühl für rechts und links. Ob Anna-Carina ihre Schwäche rechtzeitig in den Griff bekommt, wird sich auf dem Parkett zeigen.