"The Gentlemen"-Premiere in London Rocco Ritchie auf dem roten Teppich: Er sieht Papa Guy immer ähnlicher Bei der „The Gentleman“-Premiere in London zog ein ganz bestimmtes Paar die Blicke auf sich: Guy Ritchies Sohn Rocco überzeugte zusammen mit seiner Freundin Olivia Monjardin als glamouröses Duo.