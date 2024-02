Sturz auf der Bühne in Seattle Madonna kippt bei einem Konzert vom Stuhl – und singt weiter

19.02.2024

Bei einem Konzert in Seattle hat Madonna einmal mehr bewiesen, was für ein Vollprofi in ihr steckt. Obwohl die "Queen of Pop" auf der Bühne vom Stuhl stürzte, sang sie ihren Song einfach weiter.

Ihren jüngsten Auftritt hat sich Madonna (65) sicher anders vorgestellt. Am Wochenende hat die "Queen of Pop" im Rahmen ihrer aktuellen "The Celebration Tour" ein Konzert in Seattle gespielt, das allerdings nicht ganz reibungslos verlief. Denn Madonna stürzte während ihrer Performance zum Song "Open Your Heart" mitten auf der Bühne.

Madonna singt auf dem Rücken weiter

In einem Video, das dem US-Promiportal "TMZ" vorliegt, ist zu sehen, wie die Sängerin mit Bühnentänzern ihren Hit zum Besten gab. Dabei diente ihr ein Stuhl als Bühnenrequisit – und ausgerechnet dieser wurde ihr zum Verhängnis. Einer der Tänzer zog den Stuhl, auf dem Madonna saß, in einer choreografierten Bewegung mit und kippte ihn leicht nach hinten. Doch der Mann konnte offenbar das Gleichgewicht nicht halten und ging – samt Stuhl und der singenden "Queen of Pop" darauf – zu Boden. Das Publikum stöhnte auf.

Doch Vollprofi Madonna machte trotz der ungeplanten Rückenlage einfach weiter, sang in ihr Mikrofon und stand recht schnell wieder auf beiden Beinen. Song, Stuhl-Tanzeinlage und schließlich auch das gesamte Konzert brachte die Sängerin zu Ende, als sei nichts gewesen.

Kaum Zeit zum Verschnaufen

Die nächsten Auftritte ihrer US-Tour stehen schon in wenigen Tagen an. In der aktuellen Woche spielt Madonna noch in Vancouver, Sacramento und San Francisco, ehe sie Anfang März in Las Vegas und Los Angeles auftritt.