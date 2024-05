1,6 Millionen Fans in Rio de Janeiro Madonna schreibt mit Gratis-Konzert Geschichte

Madonna spielte das größte Konzert ihrer Karriere in Rio. (eyn/spot)

SpotOn News | 05.05.2024, 12:00 Uhr

Madonna hat ihre Welttournee nach sieben Monaten beendet. Zum Abschluss lieferte die Sängerin ein Konzert der Superlative in Rio de Janeiro. 1,6 Millionen Menschen kamen zu dem Gratis-Auftritt an den Strand.

Seit Oktober tourte die "Queen of Pop" Madonna (65) mit ihrer "The Celebration Tour" über den Globus. Am Samstag (4. Mai) fand die Tournee zu ihrem 40. Karriere-Jubiläum den Abschluss in einem Gratis-Konzert in Rio de Janeiro. Für den Weltstar war es das größte Konzert seiner Karriere. Wie "AP News" berichtet, besuchten nach Angaben des Fremdenverkehrsamtes von Rio 1,6 Millionen Menschen den Auftritt am berühmten Copacabana-Strand.

Gegen 23 Uhr Ortszeit betrat Madonna ganz in Schwarz die 800 Quadratmeter große Bühne an der Küste. Sie begrüßte ihre Hunderttausenden Fans mit den Worten: "Hier sind wir, Rio, der schönste Ort der Welt!" Anschließend folgte eine über zweistündige Bühnenshow mit ihren größten Hits. Auch einige von Madonnas Kindern waren zeitweise auf der Bühne präsent.

Video News

Kritik an dem Konzert

Laut ihrer Produktionsfirma war Madonna mit ihrem 200 Mann starken Team bereits am Montag mit drei Flugzeugen nach Brasilien gereist – mit 270 Tonnen Bühnenausrüstung im Gepäck. Rund 3.000 Einsatzkräfte sollen nach Angaben der Stadt bei der "Operation Madonna" beteiligt gewesen sein.

Das Konzert sorgt allerdings für Kritik, weil für den kostenlosen Auftritt am Strand nach Medienberichten rund 60 Millionen Real (knapp elf Millionen Euro) an Steuergeldern ausgegeben wurden. 17 Millionen Real fallen allein auf Madonnas Gage ab. Die Stadtverwaltung rechtfertigte diese Kosten mit erwarteten Einnahmen von rund 293 Millionen Real wegen des Touristenansturms. Schon am Freitag waren die Straßen in Rio de Janeiro teilweise von anreisenden Fans blockiert worden.

Madonna ist eines der größten Pop-Phänomene aller Zeiten. Mit über 300 Millionen verkauften Tonträgern ist die 65-Jährige die meistverkaufte Künstlerin jemals. Ihr bisher größtes Live-Konzerte hatte sie 1987 vor 130.000 Fans in Paris gegeben.