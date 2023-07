Nach ihrem Krankenhausaufenthalt Madonna sorgt mit neuem Foto für Diskussionen

Nach ihrem Krankenhausaufenthalt im Juni erholt sich Madonna jetzt, um ihre Tour bald antreten zu können. (ae/spot)

SpotOn News | 19.07.2023, 14:01 Uhr

Um Jahre jünger und erstaunlich fit sieht Madonna auf dem Foto aus, das sie jetzt bei Instagram veröffentlicht hat. Geht es ihr wirklich schon wieder so gut - oder tut sie nur so?

Madonna (64) zeigt sich während ihrer Genesung mit einem neuen Foto bei Instagram. Weil sie darauf erstaunlich fit aussieht, diskutieren ihre Fans fleißig über den aktuellen Post.

Video News

Mit Zöpfen und rosa Rosen

"Eine einzelne Rose kann mein Garten sein, ein einzelner Freund meine Welt", zitiert die Sängerin auf ihrer Instagram-Seite den amerikanischen Autor Leo Buscaglia (1924-1998). Dazu veröffentlicht sie ein Bild, auf dem sie einen großen Strauß rosafarbener Rosen umarmt. Ihre blonden Haare sind zu Zöpfen geflochten, ihre Haut wirkt sehr glatt.

Während sich einige Fans über Madonnas Genesungsfortschritte freuen, kritisieren andere, das Bild sei zu stark bearbeitet und man erkenne die Sängerin überhaupt nicht wieder. Sie zeige sich "unrealistisch makellos", urteilt "Page Six", die Klatschseite der "New York Post". Schon vor ihrem medizinischen Notfall hatte der Popstar immer wieder mit stark bearbeiteten Bildern für Aufsehen gesorgt. Diese Tradition will Madonna offensichtlich weiterführen.

Schwere bakterielle Infektion

Am 28. Juni wurde bekannt, dass die Sängerin einige Tage zuvor bewusstlos aufgefunden und in ein New Yorker Krankenhaus gebracht worden war, wo sie auf der Intensivstation intubiert wurde. Ihr Manager Guy Oseary (50) teilte via Instagram mit, dass Madonna "eine schwerwiegende bakterielle Infektion entwickelt" habe, "die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation geführt hat". Am Sonntag, dem 9. Juli, wurde sie laut "Page Six" erstmals wieder bei einem Spaziergang durch New York gesichtet.

Einen Tag später äußerte sie sich zum ersten Mal seit ihrem Krankenhausaufenthalt öffentlich. Auf Instagram bedankte sich die Queen of Pop bei ihren Fans für die Unterstützung. Sie sei "auf dem Weg der Besserung" und konzentriere sich nun auf ihre Gesundheit. "Und ich kann euch versichern, ich werde so bald wie möglich wieder bei euch sein!" Eigentlich wollte sie ihre "Celebration"-Tour am 15. Juli in Kanada starten. Die Konzerte in Nordamerika sollen jedoch verschoben werden und die Tour nun im Oktober in Europa starten.