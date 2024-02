Sohn von Verona Pooth Mailänder Fashion Week: Diego Pooth gibt Laufstegdebüt mit neuem Look

San Diego Pooth in Mailand. (jom/spot)

SpotOn News | 25.02.2024, 13:24 Uhr

Diego Pooth hat sein Laufstegdebüt gegeben. Am Freitag lief er bei der Mailänder Fashion Week und überraschte mit einem neuen Look. In einem Interview verriet der Sohn von Verona Pooth, wie es um seine Model-Pläne steht.

San Diego Pooth (20) hat einen großen Auftritt absolviert. Im Auftrag des deutschen Modedesigners Philipp Plein (46) ging es am vergangenen Freitag für den Sohn von Verona Pooth (55) bei der Mailänder Fashion Week auf den Laufsteg. "Was für ein verrücktes Wochenende", schreibt der 20-Jährige bei Instagram zu einem Foto, auf dem sein Laufstegdebüt in einem dunkelblauen Anzug und blauer Sonnenbrille festgehalten wurde. Der Blick fällt dabei besonders auf Diegos Haare: Das 1,93 Meter große Nachwuchsmodel hat sie von dunkelbraun zu blond gefärbt.

Wie "RTL.de" berichtet, wollte Philipp Plein den Look des 20-Jährigen von "weniger brav in mehr Rock 'n' Roll" verwandeln. "Ich muss sagen, ich finde es echt ganz gut und es hat mich positiv überrascht", erklärte Diego nach seiner Verwandlung. Auch vom Designer gab es für das neue Aussehen Komplimente. Die Laufstegshow meisterte das Jungmodel unter den Augen von Mutter Verona Pooth, die im Publikum saß, mit Bravour.

San Diego Pooth: Das sind seine Karrierepläne

Mit Modeljobs will sich San Diego auch zukünftig etwas dazuverdienen. "Mir ist es wichtig, dass ich mein eigenes Geld verdiene", erklärt der 20-Jährige im Interview mit der "Bild"-Zeitung. In dem Gespräch erzählt er auch, dass er eine Karriere als Golfprofi, die er bis dato an einer Sportschule in Tampa, Florida verfolgte, nicht mehr anstrebt. "Es fiel mir nicht leicht, das Golfen auf den zweiten Platz zu schieben, aber so fühlt sich alles richtig an", erklärt San Diego, der nun nach Berlin ziehen und Digital-Entrepreneurship studieren will.

Diego Pooth stammt aus der Ehe von Entertainerin Verona und Unternehmer Franjo Pooth (54). Die beiden sind seit 2000 ein Paar und feiern im Mai ihren 20. Hochzeitstag. Der erste gemeinsame Sohn San Diego kam im September 2003 zur Welt, sein Bruder Rocco Ernesto folgte im Juni 2011.