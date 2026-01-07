Stars Mandy Moore über Abschied vom Schwangersein

Mandy Moore Critics Choice awards March 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2026, 09:00 Uhr

Mandy Moore empfindet eine „gewisse Traurigkeit“ darüber, nie wieder schwanger zu sein.

Die 41-jährige Sängerin und Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith den vierjährigen Gus, den vierjährigen Ozzie und die 16 Monate alte Lou hat, ist „unendlich dankbar“ für ihre „wunderschöne Familie“, aber ein Teil von ihr bedauert, dass sie keine Pläne hat, in Zukunft noch ein weiteres Baby zu bekommen.

Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie: „Ich bin gerade beim Frauenarzt zur Untersuchung … Ich bin unendlich dankbar für meine wundervolle Familie, aber es macht mich auch ein bisschen traurig, dass ich keine Kinder mehr bekommen werde und nie wieder schwanger sein werde.

Geht es anderen Müttern auch so?“

Die ‚This Is Us‘-Schauspielerin sprach zuvor über ihr Unbehagen, als „Anomalie“ behandelt zu werden, als sie mit 40 schwanger wurde und medizinisch als „geriatrische“ Mutter eingestuft wurde. Im Podcast ‚Not Gonna Lie‘ von Kylie Kelce sagte sie: „Ich habe das Gefühl, dass mit meinem dritten Kind mit 40 dieser Begriff ‚geriatrische Schwangerschaft‘ herumgeworfen wird. Ich denke, zumindest nach meiner Erfahrung bekommen so viele meiner Freundinnen später im Leben Kinder, sei es aus eigener Entscheidung, aufgrund der Umstände oder aus biologischen Gründen. Ich glaube, was mir am meisten zu schaffen gemacht hat, ist einfach dieses System, das uns generell als Anomalie behandelt, als wären wir zu alt und zu kompliziert oder ein zu hohes Risiko.“