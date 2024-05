"Unsere eigenen Big Three" Mandy Moore wird zum dritten Mal Mutter

Mandy Moore und Taylor Goldsmith sind bald dreifache Eltern. (obr/spot)

SpotOn News | 31.05.2024, 17:09 Uhr

Mandy Moore erwartet ihr drittes Kind. "Der dritte Teil unserer eigenen Big Three kommt bald", schreibt die Schauspielerin in Anlehnung an ihre Erfolgsserie "This is Us". Nach zwei Jungs erwartet sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith ein Mädchen.

Schauspielerin und Sängerin Mandy Moore (40) wird zum dritten Mal Mama. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith (38) erwartet sie erneut Nachwuchs, wie das Paar auf Instagram bekannt gegeben hat. Dazu posteten sie einen süßen Schnappschuss ihrer beiden Söhne August "Gus" Harrison (3) und Oscar "Ozzie" Bennett (1). Beide halten darauf Händchen und tragen weiße Shirts mit unterschiedlichem Schriftzug.

"Unsere eigenen Big Three"

Während bei Gus "Großer" zu lesen ist, prangt bei Ozzie "Mittlerer". "Manchmal imitiert das Leben die Kunst. Der dritte Teil unserer eigenen Big Three kommt bald", heißt es in Anspielung auf Moores preisgekrönte Erfolgsserie "This is Us", die nach sechs Staffeln 2022 eingestellt wurde. In der Serie spielte Moore die Mutter von drei Geschwistern. Und auch das Geschlecht lüftet das Paar bereits. "Ich kann es kaum erwarten, dass die Jungs eine kleine Schwester bekommen", heißt es in dem Post weiter.

Dass Moore einmal eine dreifache Mutter sein würde, hätte sie selbst wohl am wenigstens erwartet. "Es gab eine Zeit, in der ich dachte, ich könnte vielleicht keine Kinder bekommen", enthüllte sie Anfang des Jahres in einem emotionalen Instagram-Beitrag. "Ich erinnere mich, als der Arzt mir sagte, dass die Chance, schwanger zu werden, gering sei … und dann, siehe da, zu unserer Überraschung wurde ich mit Gus schwanger."

Happy End im zweitem Anlauf

Mandy Moore und der Dawes-Frontmann Taylor Goldsmith sind seit 2015 ein Paar. Die beiden lernten sich über Instagram kennen und gaben sich im November 2018 in Los Angeles das Jawort. Im Februar 2021 kam dann ihr erster Sohn Gus zur Welt, nur 20 Monate später folgte mit Ozzie der zweite Nachwuchs.

Für die Schauspielerin ist es bereits die zweite Ehe. Zuvor war Moore mit dem Singer/Songwriter Ryan Adams (49) verheiratet. Das Paar ließ sich 2015 nach sechs Jahren Ehe scheiden.