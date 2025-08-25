Stars Margaret Qualley: Keine Lust auf ein Franchise

Margaret Qualley - December 2019 - Getty Images - Chanel Metiers Photocall BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2025, 18:00 Uhr

Margaret Qualley will sich vorerst von Film-Franchisen fernhalten. Sie will sich nicht langfristig auf eine Rolle festlegen.

Die ‚Maid‘-Darstellerin – Tochter der Hollywood-Schauspielerin Andie MacDowell – hat zugegeben, dass sie nicht bereit ist, sich in einer Saga oder einem filmischen Universum auf eine fortlaufende Rolle „festzulegen“.

Im Interviewformat ‚Ladies Night‘ von ‚Collider‘ wurde sie in der Runde der „Dicey Questions“ gefragt: „Wenn du dich einem Film-Franchise deiner Wahl anschließen könntest, welches wäre das und welche Rolle würdest du spielen?“ Darauf antwortete Qualley: „Ich glaube nicht, dass ich mich auf ein Franchise festlegen möchte. Es scheint sehr viel Zeit zu sein. Vielleicht bin ich bindungsscheu. Aber außerdem fragt mich ja auch niemand nach irgendetwas.“

Die 30-jährige Schauspielerin – deren Filme ‚The Substance‘, ‚Poor Things‘ und ‚The Nice Guys‘ umfassen – hat eine Rolle in einem Franchise allerdings nicht völlig ausgeschlossen. Auf die Frage, was geschehen müsste, damit sie einen „Fünf-Filme-Vertrag“ unterschreibt, sagte sie: „Wahrscheinlich einfach ein Regisseur. Wenn man einen großartigen Regisseur hat, fühlt man sich sicher und aufgeregt.“

Wenn Margaret Qualley aber für ein Projekt unterschreibt, dann gibt sie auch vollen Einsatz. Zuletzt berichtete die Schauspielerin, dass sie Schnitte und Akne durch die Prothesen von ‚The Substance‘ davongetragen habe. Die Darstellerin verkörperte in dem satirischen Body-Horrorfilm von 2024 die Partygängerin Sue – die „perfektere“ Version von Demi Moores Rolle Elizabeth Sparkle – und ihre Haut brauchte ein Jahr, um sich zu erholen. Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ verriet Qualley diese Woche: „Am Ende, als sie unter meinen Rock filmen in den Anfangscredits, und da sind die Palmen überall und sie haben diese langen Linsen von unten – das ist nur, weil mein Gesicht zu dem Zeitpunkt so f***** kaputt war, dass sie es nicht mehr filmen konnten.“