Stars Jack Antonoff holte sich Erlaubnis für Heiratsantrag von der Schwester von Margaret Qualley

Margaret Qualley and Jack Antonoff - May 2023 - Avalon - Sanctuary Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2026, 14:00 Uhr

Jack Antonoff holte sich Erlaubnis für Heiratsantrag von der Schwester von Margaret Qualley.

Jack Antonoff bat die Schwester von Margaret Qualley um Erlaubnis, die Schauspielerin zu heiraten.

Der Frontmann der Band Bleachers machte der ‚The Maid‘-Darstellerin in Paris im Jahr 2022 bei einem „so verdammt unbesonderen Abend“ während eines Hühnchengerichts einen Heiratsantrag. Die einzige Person, der er seine Absicht vorher anvertraute, war Margarets ältere Schwester Rainey. In der ‚Howard Stern Show‘ sagte er: „Ich bin in einen anderen Raum gerannt und habe mich erinnert, dass ich ihre Schwester per FaceTime angerufen habe. Ich hatte es niemandem gesagt. Ich sagte: ‚Ich will Margaret fragen, ob sie mich heiratet, ist das okay?‘ Und sie sagte: ‚Ja.'“

Jack wollte Raineys Zustimmung einholen, um Margaret, deren Eltern das Model Paul Qualley und die ‚Vier Hochzeiten und ein Todesfall‘-Darstellerin Andie MacDowell sind, einen Antrag zu machen, weil er „eine alte, traditionelle Version davon“ wollte. Nachdem sie zugestimmt hatte, setzte er seinen Plan um. Er erinnerte sich: „Ich kam zurück und konnte sehen, dass ich verrückt aussah, weil sie mich anschaute, als wäre etwas nicht in Ordnung. Ich glaube, weil ich angefangen hatte zu schwitzen. Und ich mache sonst nur Witze, also war es für sie wohl ziemlich schockierend, als ich plötzlich ernst wurde.“

Als er dann auf die Knie ging, erkannte die ‚Substance‘-Schauspielerin, was passierte, und es gab eine „große Szene“, auch wenn nicht alles so lief wie geplant. Er berichtete weiter: „In dem Moment hat sie ihren Stuhl zurückgestoßen, und es gab diese große Szene. Wir haben bei uns zu Hause ein schönes Foto, auf dem nur das Hühnchen und die umgekippten Stühle zu sehen sind, weil wir beide irgendwie auf den Boden gefallen sind. Ich habe mich geschnitten, aber es war wunderschön. Ich hatte viele Dinge, die ich sagen wollte, und ich habe keinen einzigen Satz davon geschafft.“

Jack, der Margaret Qualley im August 2023 in New Jersey heiratete, unter anderem in Anwesenheit von Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne und Lana Del Rey, wusste bereits „in der Sekunde“, in der er die Schauspielerin 2021 auf einer Rooftop-Party traf, dass er sie heiraten wollte. Er sagte: „Als ich sie traf, begann ich mir Dinge vorzustellen, die ich vorher nie gedacht hatte – wie Ehe.“