Margot Robbie at the 96th Annual Oscars March 2024 LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2024, 16:00 Uhr

Margot Robbie „strebt“ danach, den Stil einer „Französin“ zu erreichen.

Die ‚Barbie‘-Darstellerin erzählte, dass sie Schwierigkeiten damit habe, einen „eleganteren“ Look zu erreichen, wobei sie sich stattdessen an den Trends aus ihrer Heimat Australien orientiert, die eher „lässig“ sind.

Robbie verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Vogue‘: „In Australien mögen wir mühelose Schönheit, aber auf eine lässige Art. Ich denke, dass der Stil einer Französin auch mühelos ist, aber auf eine elegantere Art. Das ist schwer zu erreichen, aber ich denke, es ist das, wonach wir alle streben.“ Margot ist vor kurzem als das neue Gesicht von Chanel No 5 bekannt gegeben worden und fügte hinzu, dass sie noch lebhafte Erinnerungen daran habe, wie sie Nicole Kidman, die wie sie auch in Australien aufgewachsen ist, in den Werbespots des Parfüms gesehen hat. Der Star fügte hinzu: „Meine erste Erinnerung an Chanel No 5 ist der Nicole Kidman-Werbespot von Baz Luhrmann. Ich war wahrscheinlich 14 und [Luhrmanns Film] ‚Moulin Rouge‘ war so groß. Ich erinnere mich noch so lebhaft an den Werbespot. Und weil Nicole Australierin ist, hatte ich das Gefühl, dass diese Träume vielleicht in Reichweite sind. ‚Jemand anderes aus meinem Land hat es geschafft. Vielleicht kann ich das auch.’“