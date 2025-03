Stars Nicole Kidman vermisst ihre Eltern

Nicole Kidman - November 2024 - Famous - Spellbound New York City Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspielerin fällt es schwer ohne ihre Eltern zu leben.

Nicole Kidman fällt es schwer ohne ihre Eltern zu leben.

Die ‚Babygirl‘-Darstellerin musste sich 2014 von ihrem Vater Antony verabschieden, der nach einem Herzinfarkt verstorben war. Nicoles Mutter Janelle starb im vergangenen September. Pünktlich zum Geburtstag ihrer Mutter am Donnerstag (13. März) reflektiert Nicole nun, wie es ist, ohne Eltern zu sein. Auf Instagram teilte sie ein Foto der beiden und schrieb dazu: „Ich vermisse Mama und Papa so sehr an diesem Tag, der ihr Geburtstag gewesen wäre.“

Ihre Trauer will Nicole laut eigener Aussage nicht zeitlich beschränken, wie sie vor einiger Zeit verriet. Im Dezember erklärte sie gegenüber ‚CBS Sunday Mornings‘: „Wow, nach drei Monaten sagen die Leute zu mir ‚Naja, sie war 84, sie hatte ein gutes Leben…‘ Aber das war meine Mutter. Es ist egal, wie alt jemand ist. Es gibt keine Grenze in der Trauer, man muss sie nicht zeitlich begrenzen, man muss sich nicht ab einem bestimmten Zeitpunkt besser fühlen. Es ist erlaubt das ganze in Wellen zu erleben. Die Leute sagen ‚Oh naja, was auch immer‘, aber das war meine Mama, mein Leben, ich darf es mir erlauben, das Ganze zu verarbeiten und auf die Weise zu trauern, die ich möchte.“