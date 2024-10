Film Maria Bakalova: Sie spielt Ivana Trump in ‚The Apprentice‘

Maria Bakalova attends the Film Independent Special Screening 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2024, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass sie die Prominente in dem Film nicht als eine „Vorzeigefrau“ darstellen wollte.

Die 28-jährige Schauspielerin verkörpert die verstorbene Geschäftsfrau und Model, die von 1977 bis 1990 mit Donald Trump verheiratet war, in dem kommenden Drama und erklärte jetzt, dass sie Ivana als eine „wettbewerbsorientierte“ und „fleißige Frau“ zeigen wollte.

Maria erzählte in einem Interview gegenüber ‚Collider‘: „Ich war wirklich fasziniert von ihren Leistungen und von der Tatsache, dass sie so offen ihre Meinung äußerte. Es ist immer noch eine Herausforderung, seine Position und seine Gleichberechtigung einzufordern, auch wenn wir im Jahr 2024 leben. Das passiert schon seit den 70er Jahren, [sie] steht für sich selbst ein und fordert, gleich behandelt zu werden, ihm ebenbürtig zu sein, nicht nur eine Vorzeigefrau zu sein, die zu Hause sitzt, sondern Hand in Hand mit ihm arbeitet. Das war eine echt bemerkenswerte Leistung.” Der neue Film, bei dem Ali Abbasi die Regie geführt hat, folgt Donald Trumps (Sebastian Stan) Aufstieg zum Ruhm in den späten 1970er Jahren, als er sich unter dem Einfluss des rechtsgerichteten Anwalts und politischen Strippenziehers Roy Cohn (Jeremy Strong) vom New Yorker Immobilienmogul zu einem Mann entwickelte, der mit Reichtum und Macht in Verbindung gebracht wurde.