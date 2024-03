Film Marisa Abela als Amy Winehouse: Annehmen half

Bang Showbiz | 22.03.2024, 10:00 Uhr

Marisa Abela sagt, dass es für ihre Darstellung der Amy Winehouse in dem Biopic ‚Back to Black‘ nützlich war, „kleiner und zerbrechlicher zu werden“.

Die 27-Jährige gab sich große Mühe, die schlanke Figur der verstorbenen Sängerin nachzubilden, und glaubt, dass dies bei ihrer Darstellung der ‚Tears Dry on Their Own‘-Hitmacherin geholfen habe, auch wenn es einen harten körperlichen Tribut forderte.

Im Gespräch mit Harper‘s Bazaar UK sagte Marisa: „Ich hatte Hilfe, um es sicher zu machen. Ich konsultierte einen Ernährungsberater und wurde überwacht. Sich gebrechlicher und kleiner zu fühlen, half mir – ich hatte vorher nicht verstanden, wie sehr das dein Tempo beeinflusst. Während ihrer ‚Frank‘-Ära (als ihr erstes Album veröffentlicht wurde) ist Amy schnell und laut und ungestüm mit ihren Armen, ihre Bewegungen sind groß. Als ich anfing, mich zu verändern, wurde mir klar, dass man körperlich nicht die gleichen Bewegungen machen kann. Es ist unbequem zu sitzen. Du bist müde, du bist hungrig, du bist mehr exponiert.“

Marisa gibt auch zu, dass sie die Chance, Amy in Sam Taylor-Johnsons Film zu spielen – der am 12. April in die Kinos kommen soll – zunächst wegen der „riesigen“ Verantwortung, die die Rolle mit sich bringen würde, abgelehnt hatte. Dann aber habe sie eine Verbindung zu dem tragischen Star geknüpft, weil sie eine gemeinsame jüdische Erziehung haben. Sie erinnert sich: „Mein erster Instinkt war, zu sagen: ‚Nein, das ist zu viel, zu groß.‘ Je mehr ich sie kennenlernte, desto mehr fühlte ich mich mit diesem stacheligen jüdischen Mädchen aus London verbunden, das viel zu sagen hatte und wirklich keine Angst hatte. Ich erinnerte mich daran, wie ich mich gefühlt habe, als ich jung war, als ich diese Frau sah, die stolz und cool war und einen großen Davidstern zwischen dem Dekolleté und einem schönen BH trug. Ich verstand, wie ein Abendessen am Freitagabend bei ihr zu Hause aussehen würde, den Humor in ihrer Familie. Ich liebte es, wie überschäumend sie war, was für eine riesige Seele, wie sie einfach jeden Raum durchdrang, in dem sie sich befand. Aber auch ihre Beziehung zu ihrer Kunstform und der Wunsch, gut zu sein. Das war das Wichtigste.“