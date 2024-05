"Aus gesundheitlichen Gründen" Marius Müller-Westernhagen muss Konzert kurzfristig absagen

Marius Müller-Westernhagen bei einem Auftritt in Frankfurt. (hub/spot)

SpotOn News | 22.05.2024, 06:40 Uhr

Marius Müller-Westernhagen hat in Stuttgart einige enttäuschte Fans zurückgelassen. Der Sänger musste seinen Auftritt dort kurzfristig absagen. Grund zur Sorge besteht offenbar nicht.

Marius Müller-Westernhagen (75) hat sein ausverkauftes Konzert in der Stuttgarter Schleyerhalle am gestrigen Dienstag (21. Mai) "sehr kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen" absagen müssen. Das wurde auf dem offiziellen Instagram-Account des Künstlers bekannt gegeben. Dort heißt es zu dem ausgefallenen Auftritt des Sängers weiter, einen Nachholtermin werde es nicht geben, "Tickets können an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden".

Gute Nachrichten gibt es von dem Musikstar aber auch: Weitere Konzerte von Marius Müller-Westernhagens "75 Live"-Tournee seien von der Absage bisher nicht betroffen "und können voraussichtlich wie geplant stattfinden", wird in dem Statement zudem weiter erklärt. "Künstler, Management und Veranstalter bedauern die kurzfristige Absage sehr und hoffen auf das Verständnis der Fans."

Viele enttäuschte Fans

In den Kommentaren zu dem Post zeigen sich zahlreiche Fans enttäuscht von der kurzfristigen Absage des Auftritts, es gibt aber auch sehr viele Genesungswünsche in Richtung Marius Müller-Westernhagen. Der Künstler hatte Ende des vergangenen Jahres anlässlich seines 75. Geburtstags am 6. Dezember ein neues Album veröffentlicht.

Auf "Westernhagen 75 (75 Songs / 1974 – 2023)" präsentiert der Sänger für jedes Lebensjahr einen Song seiner 28 bisherigen Alben, in chronologischer Reihenfolge und von jedem Album mindestens ein Stück. Die Zeitreise erstreckt sich von seinem schlagerhaften Debüt "Das erste Mal" bis hin zu seinem 2022 unter Corona-Bedingungen entstandenen Spätwerk "Das eine Leben". Auch alle großen Hits seiner späteren Alben, wie "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz", "Mit 18", "Lass uns leben", "Freiheit", "Sexy" oder "Willenlos" sind in der Compilation versammelt. Im Mai startete dann Marius Müller-Westernhagens "75Live"-Tour.