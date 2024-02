Film Mark Wahlberg: ‚Uncharted‘-Fortsetzung bald in Produktion?

Mark Wahlberg - Me Time - Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2024, 08:00 Uhr

Mark Wahlberg hat angedeutet, dass eine Fortsetzung von ‚Uncharted‘ in Sicht ist.

Der 52-jährige Schauspieler spielte Victor ‚Sully‘ Sullivan in dem Film aus dem Jahr 2022, der auf dem gleichnamigen Videospiel-Franchise basiert. Nun hat er ein vielversprechendes Update über den Fortschritt der Fortsetzung gegeben, indem er bestätigte, dass das Drehbuch fertig sei und er wieder damit beginnen müsse, sich den charakteristischen Schnurrbart seines Alter Egos wachsen zu lassen.

Im Gespräch mit ‚Screen Rant‘ sagte Mark: „Tatsächlich habe ich gerade heute einen Anruf bekommen, dass sie das Drehbuch haben. Ich kann mir keinen richtigen Bart und Schnurrbart wachsen lassen, aber sie sagten: ‚Fang an, dir deinen Schnurrbart wachsen zu lassen. Es wird eine Weile dauern.‘ Mich würde interessieren, was die Geschichte ist und wohin uns dieses Abenteuer führt. Aber ich bin aufgeregt. Ich weiß, dass die Zuschauer den ersten Teil wirklich geliebt haben, also werden wir sehen.“

Der ‚Ted‘-Darsteller bestätigte letztes Jahr, dass ein Drehbuch geschrieben wurde, obwohl es noch keine offizielle Bestätigung von Sony gab. Mark erzählte ‚The Direct‘: „Ich habe viele verschiedene Ideen gehört. Ich weiß, dass jemand ein Drehbuch geschrieben hat, und sie arbeiten immer noch daran, und es würde darin bestehen, die ganze Zeit den Schnurrbart zu tragen, was völlig Sinn macht. In der letzten Szene habe ich natürlich den Schnurrbart.“