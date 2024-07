Beauty & Fashion Mark Wahlberg: Massive Expansion seiner Municipal-Bekleidungsmarke

Bang Showbiz | 03.07.2024, 16:00 Uhr

Mark Wahlberg hat eine massive Expansion seiner Bekleidungsmarke Municipal geplant.

Der 53-jährige Schauspieler gründete das Unternehmen im Jahr 2019, um „stilvolle Kleidung/Accessoires“ mit einem Schwerpunkt auf „Komfort“ und „Leistung“ zu verkaufen.

Nachdem die Firma im vergangenen Jahr bereits einen Pop-up-Store in New York City eröffnete, hat es nun die Türen zu seinem ersten eigenständigen Geschäft in Los Angeles geöffnet. Und es gibt Pläne, im August eine weitere Filiale in Carlsbad in Kalifornien, zu eröffnen. Zehn weitere Läden sollen in den nächsten zwei bis drei Jahren in Städten wie Las Vegas, Phoenix, Atlanta, New York und Wahlbergs Heimatstadt Boston folgen. ‚WWD.com‘ berichtet zudem, dass der Star im Herbst eine Pflegeproduktlinie auf den Markt bringt, die Produkte wie Rasierschaum, Aftershave, Feuchtigkeitscreme, Deodorant, Shampoo, Duschgel und Handlotion, beinhaltet. 2025 wird Wahlbergs Brillenkollektion folgen. Die Marke bietet aktuell Basics wie T-Shirts, Poloshirts, Sweatshirts, Unterwäsche, Shorts und Oberbekleidung an und hat vor kurzem eine Damenkollektion auf den Markt gebracht. Municipal unternahm im letzten Jahr mit der Einführung des Origin-Sneakers seinen ersten Vorstoß in den Schuhbereich, 2024 folgte ein Slider-Modell.