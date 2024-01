Film Martin Scorsese: Dreharbeiten zu Jesus-Film beginnen in diesem Jahr

Bang Showbiz | 09.01.2024, 14:00 Uhr

Martin Scorsese bestätigte, dass sein neuer Film über Jesus noch in diesem Jahr gedreht werden wird.

Der 81-jährige Regisseur gab im vergangenen Jahr bekannt, dass er nach seinem Treffen mit Papst Franziskus ein Projekt über Christus plane, wobei er nun bekannt gab, dass das Drehbuch zu dem Film fertig und die Produktion geplant sei.

Scorsese erzählte in einem Gespräch gegenüber der ‚Los Angeles Times‘-Zeitung: „Ich probiere, einen neuen Weg zu finden, um das zugänglicher machen zu können und die negative Belastung dessen zu beseitigen, was mit der organisierten Religion in Verbindung gebracht wird.“ Der ‚Killers of the Flower Moon‘-Filmemacher verriet auch, dass der neue Film 80 Minuten lang sein wird, was weit entfernt von den langen Laufzeiten seiner aktuellen Projekte ist. Die Handlung des kommenden Films soll sich auf die Prinzipien der Kernlehren Jesu konzentrieren. Scorsese enthüllte: „Im Moment sagt man ‚Religion‘, und alle sind in Aufruhr, da das in gewisser Weise scheiterte. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass der anfängliche Impuls falsch gewesen ist. Lasst uns zurückkommen. Lasst uns einfach darüber nachdenken. Man kann das ablehnen. Aber es könnte einen Unterschied in der Art und Weise machen, wie man sein Leben lebt – selbst wenn man es ablehnt. Ich kann das nicht ohne weiteres abtun. Das ist alles, was ich meine.“ Der legendäre Filmemacher erklärte zudem, dass der Film das widerspiegeln würde, was mehrere seiner früheren Projekte zu erreichen versuchten.