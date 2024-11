Stars Martin Scorsese: Ermahnung von Priester

Martin Scorsese - October 2023 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2024, 16:00 Uhr

Martin Scorsese wurde von einem Priester wegen seiner mangelnden Pünktlichkeit verwarnt.

Der ‚Last Temptation of Christ‘-Filmemacher diente als Kind als Messdiener in der Basilika der St. Patrick‘s Old Cathedral in New York City, gab aber zu, dass er „nicht so gut darin war“, weil er ständig zu spät kam. Er verrät jetzt, dass er Schwierigkeiten hatte, rechtzeitig aufzustehen, um es zum ersten Gottesdienst zu schaffen.

Scorsese sagte dem ‚People‘-Magazin: „Ich war nicht so gut darin. Es war sehr schwer für mich, pünktlich zur Messe um 7 Uhr da zu sein. Ich kam immer zu spät. Der Priester musste sagen: ‚So kannst du nicht weitermachen.‘“ Doch der 82-jährige Regisseur blieb noch einige Jahre dabei und seine Zeit in der Kirche hinterließ einen bleibenden Eindruck bei ihm, da ihn vor allem die Heiligenstatuen „in ihren Bann zogen“. Er sagte: „Es ist erstaunlich, welche Wirkung es hat, wieder dort zu sein, während Gottesdienst gefeiert wird.“ Über die Heiligen fügte er hinzu: „Wer sind diese Leute? Und warum werden sie sozusagen zu etwas Besonderem erhoben, zur Heiligkeit? Waren diese Heiligen Menschen? Als junger Mensch dachte man, dass sie vielleicht mehr als nur Menschen sind, und das ist etwas, was mich seit dieser Zeit fasziniert.“

Der gefeierte Filmemacher hat das Thema in seinem neuen Fox Nation-Dokudrama ‚Martin Scorsese Presents: The Saints‘ untersucht, das sich auf acht historische Persönlichkeiten konzentriert. Er glaubt, dass es wichtig ist, die Arbeit von Jeanne d‘Arc und Franz von Assisi zu untersuchen, um den Menschen positive Beispiele zu zeigen, wie sie ihr Leben führen können. Er sagte der Zeitung ‚New York Times‘: „In der Welt, wie sie jetzt ist, ist es gut, Beispiele von Menschen zu haben, die ihr Leben mit Mitgefühl und Liebe geführt haben. Einige sind Märtyrer; einige starben dafür. Einige der acht ausgewählten, beschäftigen sich mit Legenden, aber die Legende beruht auf ein oder zwei Tatsachen. Legenden entstehen aus Taten, die wirklich das Opfer von jemandem bedeuteten. Es geht um den Glauben, um etwas, um das man kämpft. Das war mir schon immer wichtig.“