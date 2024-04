Film Martin Scorsese: Frank-Sinatra-Biopics mit Leonardo DiCaprio

Martin Scorsese and Leonardo DiCaprio - April 2023 - Getty Images - CinemaCon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2024, 12:00 Uhr

Der Star plant die Regie eines Frank-Sinatra-Biopics.

Martin Scorsese plant die Regie eines Frank-Sinatra-Biopics.

Der 81-jährige Filmemacher entwickelt einen Film, in dem er mal wieder mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio zusammenarbeiten wird. Der Oscar-Preisträger soll den ‘My Way’-Sänger darstellen, während Jennifer Lawrence die zweite Frau des Sängers – die Schauspielerin Ava Gardner – spielen soll.

Laut ‘Variety’ könnte Scorseses Sinatra-Film auf einen Stolperstein stoßen, da die Tochter des Stars, Tina Sinatra, seinen Nachlass kontrolliert und dem Film noch ihren Segen geben muss. Zudem war es Gardner, die Sinatras Ehe mit Tinas Mutter Nancy Barbato scheitern ließ. Apple, das Scorseses letzten Film ‘Killers of the Flower Moon’ finanziert hat, ist entschlossen, erneut mit dem Regisseur zusammenzuarbeiten, allerdings gilt Sony als Favorit für die Rechte an dem Projekt.

Sollte das Sinatra-Biopic zustande kommen, wäre es das siebte Mal, dass Scorsese und DiCaprio gemeinsam einen Film drehen. Und der Regisseur hat den ‘The Revenant’-Star als einen „natürlichen Filmschauspieler“ gelobt. Der ‚Taxi Driver‘-Regisseur erklärte: „Das Tolle an Leo, und der Grund, warum wir so oft zusammenarbeiten, ist, dass er dorthin geht. Er geht an diese seltsamen Orte, die so schwierig und verworren sind, und durch die Verworrenheit hindurch gibt es irgendwie eine Klarheit, die wir erreichen können.”