Film Jennifer Lawrence: Rolle in ‚Why Don’t You Love Me?‘

Jennifer Lawrence attends the 35th Annual GLAAD Media Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2024, 16:00 Uhr

Der Star hat sich der Besetzung von dem Film angeschlossen.

Jennifer Lawrence hat sich der Besetzung von ‚Why Don’t You Love Me?‘ angeschlossen.

Die 33-jährige Schauspielerin hat sich dazu verpflichtet, die Filmadaption von Paul B. Raineys Science-Fiction-Comedy-Graphic-Novel von 2023 zu produzieren und in dem Projekt mitzuspielen.

Die Geschichte des Films handelt von einem unglücklich verheirateten Paar, das sich durch sein Privat- und Berufsleben kämpft, bis es bemerkt, dass seine Realität gar nicht so ist, wie sie zu sein scheint, und dass es Alternativen geben könnte. Robert Funke, der Schöpfer der ‚On Becoming a God in Central Florida‘-Serie, schreibt das Drehbuch. Jennifer wird den Film gemeinsam mit Justine Ciarrocchi für ihre Firma Excellent Cadaver produzieren, wobei auch ‚Midsommar‘-Regisseur Ari Aster als Produzent fungiert. Der ‚Hunger Games‘-Star wird auch in dem Krimi ‚The Wives‘ mitspielen und ihn produzieren, der im vergangenen Monat von Apple Original Films in einer als „äußerst wettbewerbsintensiv“ beschriebenen Situation erworben wurde. Details zur Handlung müssen noch bekannt gegeben werden, wobei der Film von der TV-Reihe ‚Real Housewives‘ inspiriert sein soll, in der es um die Eskapaden wohlhabender Frauen in den Vereinigten Staaten geht. Lawrence und Ciarrocchi produzieren den Film für Excellent Cadaver und werden von Jeremy O. Harris und Josh Godfrey unterstützt.