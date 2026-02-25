Stars Martin Shorts Tochter stirbt mit 42 Jahren

Martin Short - January 2021 - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2026, 09:00 Uhr

Der 'Only Murders in the Building'-Darsteller trauert um seine Tochter Katherine, die im Alter von 42 Jahren verstorben ist.

Martin Shorts Tochter Katherine ist im Alter von 42 Jahren gestorben.

Die Sozialarbeiterin – die von Martin und seiner vor 30 Jahren verstorbenen Ehefrau Nancy Dolman adoptiert worden war – verstarb am Montag (23. Februar) in einem Haus in den Hollywood Hills. In einer Erklärung gegenüber ‚People‘ teilte die Familie Short mit: „Mit tiefster Trauer bestätigen wir den Tod von Katherine Hartley Short. Die Familie Short ist von diesem Verlust erschüttert und bittet in dieser Zeit um Privatsphäre. Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude in Erinnerung bleiben, die sie in die Welt brachte.“

Katherine bemühte sich bewusst, sich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Dennoch begleitete sie ihren Vater zu einigen Veranstaltungen, darunter die ‚Vanity Fair‘-Oscar-Party im Februar 2011 sowie die Afterparty zur Musical-Komödie ‚The Producers‘ im Jahr 2003.

2006 erwarb sie an der New York University einen Bachelor-Abschluss in Psychologie sowie Gender- und Sexualitätsstudien. 2010 folgte ein Master in Sozialarbeit an der University of Southern California. Anschließend arbeitete Katherine als zugelassene klinische Sozialarbeiterin in eigener Praxis und zudem in Teilzeit in der Amae-Health-Klinik.

Martin hat mit seiner verstorbenen Ehefrau außerdem die Söhne Oliver Patrick (39) und Henry Hayter (36). Zuvor hatte der Comedy-Star über sein Leben ohne Nancy gesprochen. 2019 offenbarte er gegenüber der Organisation AARP: „Unsere Ehe war ein Triumph. Deshalb ist es schwer. Sie starb 2010, aber ich spreche noch immer ständig mit ihr. Es ist ein ‚Hey, Nan‘, wisst ihr?“

Der ‚Only Murders in the Building‘-Darsteller frage sich regelmäßig, wie seine Frau auf Entscheidungen reagieren würde. „Ich glaube, dass Menschen, wenn sie sterben, näher zu den Menschen rücken, die sie lieben. Die Vorstellung, dass dann einfach alles endet und man nicht mehr von ihnen spricht – das ist falsch“, betonte er. Außerdem habe ihn Nancys Tod dazu ermutigt, mehr Risiken einzugehen.