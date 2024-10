"In einer neuen Beziehung" Mats Hummels‘ Red-Carpet-Debüt mit Nicola: Was sagt Ex-Frau Cathy?

Mats Hummels' Ex-Frau Cathy (l.) und der Sportler mit Nicola Cavanis. (wue/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 18:34 Uhr

Fußballstar Mats Hummels hat sich erstmals auf dem roten Teppich Arm in Arm mit Nicola Cavanis gezeigt. Was wohl seine Ex-Frau, Cathy Hummels, zur Red-Carpet-Premiere sagt?

Nach Monaten voller Gerüchte hat sich Mats Hummels (35) im Rahmen des Ballon d'Or erstmals öffentlich auf dem roten Teppich Seite an Seite mit Nicola Cavanis (25) gezeigt. Händchenhaltend liefen Model und Influencerin Cavanis und Fußballstar Hummels vorbei an Fans, um für die Kameras daraufhin auf dem Red Carpet Arm in Arm zu posieren. Seine Ex-Frau, Cathy Hummels (36), mit der er einen gemeinsamen Sohn hat, wurde jetzt von RTL auf das Debüt angesprochen.

Cathy Hummels: "Mats ist in einer neuen Beziehung"

"Jeder von uns stürzt sich in etwas Neues und findet so sein Glück", habe Cathy Hummels dem Sender gesagt. "Mats ist in einer neuen Beziehung. Ich konzentriere mich auf meinen Sohn und meine anstehenden Projekte, wie mein Charity-Christmas-Event für Kinder im Dezember in München", erläutert die 36-Jährige. "Beides ist doch auf seine Art und Weise schön!"

Spekulationen über eine Beziehung des ehemaligen Stars von Borussia Dortmund, der aktuell bei der AS Rom spielt, und des rund zehn Jahre jüngeren Models, kursierten seit geraumer Zeit. Bisher hatten Hummels und Cavanis sich jedoch nicht öffentlich dazu geäußert. Der Sportler war zuvor von 2015 bis 2022 mit der Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels verheiratet.

Bei der Preisverleihung konnte sich Mats Hummels in diesem Jahr keinen der vorderen Plätze sichern. Er teilte sich mit Artem Dowbyk (27) Rang 29. Im Gegensatz zum Red-Carpet-Debüt war das auf dem Spielfeld nicht gelungen. Unglücklicherweise köpfte er den Ball gegen die AC Florenz am Wochenende ins eigene Tor.